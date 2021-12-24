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奧丁丁集團攜林思宏x5醫師慈善基金會 齊力台東送暖

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
奧丁丁集團、「財團法人台北市林思宏x5醫師慈善基金會」與台東幸福食物銀行的學童與師長們合影留念。圖／奧丁丁提供
奧丁丁集團、「財團法人台北市林思宏x5醫師慈善基金會」與台東幸福食物銀行的學童與師長們合影留念。圖／奧丁丁提供

耶誕佳節即將到來，奧丁丁集團攜手「財團法人台北市林思宏x5醫師慈善基金會」，號召近十家企業、學術界人士，昨（23）日晚間於舉辦「2021耶誕童樂會」電影放映活動，並邀請台東幸福食物銀行、瑞興部落小學堂、台東縣池上鄉原住民族家庭服務中心等，超過百名學童與師長，進場欣賞迪士尼電影《魔法滿屋》，更化身「耶誕老人」準備百份實用文具組作為耶誕禮物，陪伴台東學子提前歡度耶誕。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，奧丁丁集團自成立以來長期投身公益，每年皆以不同形式為台灣各地機構送上所需資源，積極實踐企業社會責任，今年與企業夥伴一起舉辦電影放映活動，希望藉由實際陪伴與關懷，將心意與祝福傳遞給台東的孩子們。

「財團法人台北市林思宏x5醫師慈善基金會」董事長林思宏也表示，基金會致力於孕婦、胎兒及孩童等身心靈的健康，也投注心力在青少年及孩童的圓夢計畫。希望孩子們看完電影後，能像電影主角米拉貝兒一樣，學習善用自身力量，以不同方式努力幫助家庭及村莊變得更好，持續創造社會的正向循環。

奧丁丁集團長年關注東部地區教育發展議題，繼2019年響應偏鄉教育計畫，捐贈相機至台東瑞源、瑞興部落小學堂；2020年奧丁丁同仁化身「課輔老師」與台東孩童互動，並準備耶誕禮物至台東幸福食物銀行、瑞興部落小學堂發放，此外，更因應疫情，捐贈有機白米至鹿野弱勢家庭及學堂。

今年則提供台東大坡國小一年份課外讀物採購經費，期待透過挹注資源及實際陪伴，拉近城鄉之間教育資源的距離。

台東 電影 偏鄉教育

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