羨慕！美廉社獎金發不完 邱光隆：層層把關員工福利

「為激勵員工表現，增設多元獎金制度，除年終獎金外，還有半年獎金、季獎金及主題銷售的專案獎金，讓同仁每一分努力都能得到相對報酬。」三商家購總經理邱光隆分享美廉社如何層層把關員工福利。

1111人力銀行日前舉辦「2021幸福企業獎」頒獎典禮，美廉社獲頒「民生服務類」金獎。由1111人力銀行舉辦之該活動，今年吸引超過2000家企業參與，歷時三個月票選，以高薪、友善環境、特殊福利等選項分類，再依科技研發業、製造業、民生服務業、營造建築業、金融管顧業、貿易流通業、大傳教育社福業共七大類進行幸福企業票選。在美廉社創立15周年之際獲得幸福企業金獎，肯定美廉社對員工的重視與成長。

美廉社在2021年4月開立第800家門市，致力於2023年展店1300家，未來更朝向每一個村里都有美廉社的目標持續拓點。談及擴大徵才，邱光隆表示，美廉社有四大核心價值，分別為熱情、信任、精實、創新。依據初階、中階、高階職務需求不同，以第一線的基層服務人員而言，必須擁有絕對的服務熱忱；中階主管則須了解公司發展走向並擬定策略規劃，高階主管則必須承擔結果，與公司共享榮耀與失敗。

談及招募員工的面試心法，邱光隆指出，過去曾面試一名採購人員，對方談到自己的興趣就是逛街、看店員與消費者的互動，正巧符合採購人員必須洞察市場、了解消費者習慣的特質，且該名求職者有數獨的專長，甚至拿過比賽冠軍，顯見對數字的敏銳度，而這些內化到生活中的習慣與特質，對於面試官而言是大大加分。邱光隆進一步解釋，比起自吹自擂有多專業的求職者，面試官往往更重視人格特質，例如創新的概念或熱情的學習動能，都能進而感染工作團隊、形成正向循環。

此外，對於員工福利，邱光隆也有獨特見解，美廉社內部以馬斯洛需求理論套用員工福利。第一層是基礎生理需求（工作報酬），因應美廉社不斷拓展事業版圖，員工連帶有快速調薪與升遷的機會，新進員工到職滿三個月並通過考核就會調薪、到職滿半年可參加副店長訓練、滿一年能進入店長培訓及考核。除了調薪與升遷管道通暢，為激勵員工表現，增設多元獎金制度，除年終獎金外，還有半年獎金、季獎金及主題銷售的專案獎金，讓同仁每一分努力都能得到相對報酬。

第二層次是安全防護，邱光隆表示，美廉社特別重視員工安全，因多數同仁在第一線服務，公司極力降低職業風險，除基礎保險、定期健檢外，另有團保及現金險，遇到突發狀況時，以人身安全為第一考量，讓員工無後顧之憂。上升到社會需求層次，為了讓美廉社同仁能跨部門熟悉，會定期舉辦聚會，如一年一次的店長大會，利用團體競賽、團康遊戲等活動讓各家店長互相認識，並互享年度成就及隔年營業規畫，另有尾牙及春酒供全體同仁跨部門互動。

此外，為滿足員工的「尊榮需求」，邱光隆設計「美廉社季刊」，舉凡在店舖競賽中獲獎、特殊傑出表現的員工都能被採訪表揚，進而得到工作的成就感。而最後一步是「自我實現」，根據不同的店鋪屬性提供適性教育訓練，帶領員工一同成長。在員工找出明確的職涯發展路徑後，提供兩種升遷管道，一是專業職，從基層職位晉升資深專員；其二是管理職，想要帶兵領軍的員工，通過主管檢核便能晉升主管職務；而想當老闆也能申請成為加盟主，美廉社提供員工優惠加盟方案，並手把手輔導加盟主如何管理店鋪。

且美廉社鼓勵員工持續成長，邱光隆要求部門主管參與讀書會，並回到各自部門帶同仁開圓桌會議，由主管講解部門績效及規畫，並要求新進人員需參加至少兩場圓桌會議，能夠有效跨部門互動並了解其他部門的運作狀況。隨著企業擴大營運，明年美廉社將打造Talent Pool，由各部門主管推派候選人，將提供潛力員工完整的培訓規畫。