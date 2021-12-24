科技業布局效應強 明年商用不動產維持「價漲量穩」

據商仲業者瑞普萊坊發布2021年全年商用不動產回顧及2022年市場展望報告顯示，受惠於台商資金回流、供應鏈重組、超低房貸利率、疫後通膨，及台股穩健等五大因素支撐，推升今年全年不動產交易土地及商用不動產的價量雙創歷史新高。

展望明年，瑞普萊坊總經理劉美華表示，雖然明年全球將進入升息循環，但是其他四大支柱依然穩固如山，尤其是科技產業所引領的投資、就業、人口等重新布局的效應會更強，預期商用市場可繼續維持「價漲量穩」的態勢，而土地、住宅市場面對政策調控及超額供給的壓力，雖然價量走勢趨緩，但欲小不易，建議自住買方要把握進場時機。

劉美華說明，需求暢旺、預期心態高昂，再加上前瞻基建水到渠成、投資潮南下，帶動土地投資大熱。瑞普萊坊市場研究部盤點今年截至12月23日之交易動態，單看第四季，總金額即來到962億元，面積則創下81.3萬坪的傲人紀錄，均為歷年單季新高，加持全年的土地交易3481億，年增100億，年增3%，且面積破162萬坪、年增52%，買盤轉進低基期區域的趨勢明確。

其中台中市是土地市場的大贏家，貢獻了248億元的高產值，除了單筆最高金額的交易係仁寶砸下82億，溢價率高達81.1%的北士科地上權總部自用案之外，第二高就是皇翔首次以77.6億揮軍南下搶入太日東龍建設位於西屯區精華土地，每坪成交單價上看268萬，顯見不只是住宅，企業自用、商業開發兩端的企業剛需投資都不手軟。另外，從原料供給端來看，今年公部門土地標售（含地上權）共標脫1029億元，是史上第二高，較去年987億增加4.2%，政府也成房市熱的贏家。

商用不動產市場第四季交易336.4億，較去年同期衰退約9.1%，但全年成交金額1387.5億，較去年1222.9億、年增14%，已是2012年金八條上路、10年以來新高。劉美華分析，最大咖的壽險業雖然滿手資金，但受新供給有限、屋主惜售、價格走高的影響，已把收益置產、自用需求的獵樓眼光轉向南港、內湖等廠辦物業，甚至鎖定雙北以外縣市，如全球人壽以41億購入三重的藍天電腦大樓、南山人壽以8億購置內湖的浩鑫總部大樓、中國人壽以23億購置新竹雲智匯部分樓層。

劉美華解釋，對於土地原料的強烈需求，間接也帶動對有地上物坐落的資產型物件情有獨鍾，諸如老透天、舊旅館、幼稚園產品都成了建商的狩獵目標，甚至建商善用都更危老的容積獎勵紅利，讓原本垂垂老矣的物件點石成金。例如本季就有遠雄建設以22.8億購入多筆屋齡達50年以上，土地達3,243坪的板橋老透天聚落，以及寶佳機構5.9億購置西屯精華地帶的「今日幼兒園」，以及年初的中華開發總部大樓、SOGO百貨敦南館等都是最佳驗證。