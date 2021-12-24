牛年全面收紅盤 商仲揭政府也是房市熱贏家

瑞普萊坊市場研究部盤點今年截至12月23日土地交易，單看第四季，總金額即來到962億元，面積則創下81.3萬坪的傲人紀錄，均為歷年單季新高。全年的土地交易3481億，年增100億，年增3%，且面積破162萬坪、年增52%。

其中，台中市是土地市場的大贏家，貢獻了248億元，包括皇翔以77.6億揮軍南下搶入太日東龍建設位於西屯區精華土地，每坪成交單價上看268萬，顯示不只是住宅夯，企業自用、商業開發兩端的企業剛需投資也都不手軟。

另外，從原料供給端來看，今年公部門土地標售，含地上權共標脫1029億元，是史上第二高，較去年987億增加4.2%，政府也成房市熱的贏家。

瑞普萊坊總經理劉美華分析，台商資金回流、供應鏈重組、超低房貸利率、疫後通膨，及台股穩健，是推升不動產交易土地及商用不動產的價量雙創歷史新高五大主因。

劉美華指出，市場對土地原料強烈需求下，老透天、舊旅館、幼稚園產品都成了建商的狩獵目標，而建商善用都更危老的容積獎勵紅利，也讓原本垂垂老矣的物件點石成金。

例如本季就有遠雄建設以22.8億購入多筆屋齡達50年以上，土地達3,243坪的板橋老透天聚落，寶佳機構也以5.9億購置西屯精華地帶的「今日幼兒園」，以及年初的中華開發總部大樓、SOGO百貨敦南館等都是最佳驗證。

劉美華表示，雖然明年全球將進入升息循環，但是其他四大支柱依然穩固如山，預期商用市場可繼續維持「價漲量穩」的態勢，土地、住宅市場面對政策調控及超額供給的壓力，雖然價量走勢趨緩，但欲小不易，自住買方要把握進場時機。