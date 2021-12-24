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17LIVE創實體藝廊空間 網羅17位繪畫型直播主展作品

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
17LIVE第一間實體藝廊「17LIVE 2A Gallery」，網羅17位超人氣繪畫型直播主，提供他們展現才華的實體舞台。17LIVE／提供
17LIVE第一間實體藝廊「17LIVE 2A Gallery」，網羅17位超人氣繪畫型直播主，提供他們展現才華的實體舞台。17LIVE／提供

影音直播串流娛樂平台17LIVE，為協助直播主開拓新契機，17LIVE特地於總部跨界虛實整合成立第一間實體藝廊「17LIVE 2A Gallery」，宣布以「光。生活中的驚喜」為首波策展主題，網羅17位超人氣繪畫型直播主，每季將推出不同主題的展覽，提供繪畫型直播主展現才華的實體舞台。

17LIVE品牌暨企業溝通部副總經理凃佩君表示，今年增加更多的素人和職人加入，平台內容更加多元性，除了早期聊天美女主播，到歌唱主播，去年底開始，加入繪畫主直播主，滿足更多不同用戶的喜好與生活中娛樂的期待。

她表示，希望讓17LIVE不僅僅是聊天室、個人演唱會現場，現在更是擁有許多藝文創作者駐村的17LIVE 藝術村，全台首間專為直播主成立的藝廊空間「17LIVE 2A Gallery」（Air & Art）是在此理念下成立。

17LIVE對於隱身在創作內容後面的繪畫創作者，除了平常可在自己直播間與大家互動，也能實體展出他們的作品，讓繪畫創作者更容易被大家看到，該藝廊空間也同步開放給一般民眾參觀，也歡迎繪畫創作者跟17LIVE合作，希望與更多藝文創作者攜手。

「17LIVE 2A Gallery」首波推出的展覽，以「光。生活中的驚喜」為主題，選出17位插畫LIVER的作品，透過細膩的藝術創作來描繪現代人在繁忙生活中，非常容易忽視掉生活中的幸福片刻，但其實只要偶爾駐足一下，即可發現人生還是有許多美好的事情正在持續上演。

此次參展的創作者之一「吃貨插畫C減」，曾經是弱電工程師，繪製插畫是平時的興趣，更曾到日本參展，直播是她的斜槓人生。

她分享，以前因身體不好，經常情緒低落，較少跟外界接觸；加入直播後，認識了很多直播前輩與粉絲，進而開闊了世界觀；「吃貨插畫C減」坦言，在剛開始開播時很容易緊張，不太知道如何與粉絲互動，但陸續收到了粉絲的正面鼓勵及對作品的稱讚，讓她每天都充滿動力，持續進行藝術創作。

展望後疫情新常態時代的來臨，17LIVE表示，期望帶領直播產業往前突破，透過打造全方位的舞台，讓直播主能跨出人生圓夢的第一步。

文創 主播 疫情

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