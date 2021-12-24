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7-ELEVEN小吃商品業績年增兩成 推名店街町美味

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
台北寧夏夜市週邊知名「阿桐阿寶-四神湯」與兩度榮獲米其林必比登推薦的「源芳刈包-滷肉刈包」為經典組合。圖/7-ELEVEN提供
台北寧夏夜市週邊知名「阿桐阿寶-四神湯」與兩度榮獲米其林必比登推薦的「源芳刈包-滷肉刈包」為經典組合。圖/7-ELEVEN提供

統一超（2912）旗下7-ELEVEN自12月29日起集結各大名店開發10款全新鮮食商品，「名店街町美味」主題活動祭出一系列全民最愛傳統小吃、米其林必比登推薦美食，並與一風堂、牛角燒肉、吳留手等日式專門店合作。

7-ELEVEN表示，疫情影響觀察到消費者對於街邊小吃的渴望，不少人對於在外排隊用餐仍有所顧慮的情況下，多採外帶或購買超商與專門店聯名的新品，今年陸續與名店合作推出府城風擔仔麵、香菇油飯等鮮食買氣相當暢旺，帶動超商「小吃」類型商品相較去年同期成長業績超過2成。

有別於以往和星級飯店合作，7-ELEVEN「名店街町美味」這次更「接地氣」，推出多款傳統小吃皆為老字號名店，商品結構從主食、配菜、湯品到冷凍品一應俱全。

其中台北寧夏夜市週邊知名「阿桐阿寶-四神湯」搭配兩度榮獲米其林必比登推薦的「源芳刈包-滷肉刈包」被視為經典組合，另外，南部口味則有50年老字號「周氏蝦捲-炸花枝丸」以及府城十大傳統美食「楊哥楊嫂肉粽-南部傳統粽」、夜市經典小吃「御料小館豆乳雞」。

此外，7-ELEVEN旗下品牌「御料小館」與日本燒烤名店牛角聯名推出全新「牛五花炒烏龍」，採冷凍杯裝方便即食，並與知名日式居酒屋「吳留手」首度聯名開發「明太子鮭魚烤飯糰」嚴選日本進口熟成明太子搭配智利銀鮭、日本直輸鰹魚醬油炙烤，日式居酒屋商品豐富。

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