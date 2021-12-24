快訊

台中超跑3惡徒遭起訴 還辯「僅是隨便亂打」被求重刑

汪小菲再爆婚內出軌密結新歡！大S回應「都過去了」

不受打炒房影響 豪宅200俱樂部價量揚但300大關難攻破

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導

資金熱潮帶動房地產，高單價豪宅市場亦受惠，房仲統計實價資料每坪超過200萬元的超豪宅交易，今年1至11月高達38筆，平均成交價每坪229萬元，都是近6年最高紀錄，今年最高單價是「One Park Taipei元利信義聯勤」的299萬元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，為讓房市降溫，央行的選擇性信用管制也沒放過豪宅，但貨幣政策寬鬆為市場注入豐沛動能，手握大筆資金的買方需要合適標的投放資金，「對貸款的需求不高」，所以高單價、高總價豪宅價量均揚；至於房價表現雖有上揚趨勢，但變動不大，主因在於實際成交市場中，排除約定專用庭院等特殊情況，尚未出現挑戰單價300萬大關的豪宅交易，因此高價豪宅的成交均價無法大幅躍進。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，據過往經驗，在資金寬鬆下，房地產價格走高，以目前市場供需來說，豪宅仍有買盤，特別是全球陷入通膨下，黃金地段的指標物件，不失為資金轉進的安全選項。

豪宅市場在政府打房、2016年房地合一上路後，交易大幅緊縮、房價盤整，「200萬俱樂部」在2016年受挫，全年單價超過200萬的豪宅交易僅12筆，平均成交單價每坪220.8萬元，之後一路價量走揚。「200萬俱樂部」今年統計1至11月交易已有38筆，與2016年相比成長超過二倍，平均成交價229.0萬元也創下新高。觀察200萬俱樂部成員，多數為屋齡10年內的豪宅，唯一超過10年者為「仁愛帝寶」，盤據榜首時間最長者為「One Park Taipei元利信義聯勤」，今年又見299.0萬元高單價。

豪宅 房地產 房價

延伸閱讀

網質疑愛錢女？李靚蕾曝內幕：不接受王「贈與」4.8億豪宅

媒體稱馬斯克住豪宅、還想買豪宅 本人透過電郵否認了

「吾疆condo」爆紅 網湧豪宅地標刷五星：朝聖hom的home

顏寬恒家族沙鹿又有「豪宅」違建？ 市府：將勘查釐清

相關新聞

衛生紙和清潔用品漲價了！五月花、橘子工坊農曆年後變貴

永豐實（6790）宣布旗下產品調漲，包括衛生紙漲幅為5~20%，清潔用品的漲幅為5~8%。永豐實表示，目前原物料佔比最高...

不受打炒房影響 豪宅200俱樂部價量揚但300大關難攻破

資金熱潮帶動房地產，高單價豪宅市場亦受惠，房仲統計實價資料每坪超過200萬元的超豪宅交易，今年1至11月高達38筆，平均...

台塑集團ESG連結貸款為何挑日商銀行 瑞穗本事在哪？

台塑集團此次為何選擇與日商銀行合作ESG連結貸款？數字揭密，根據統計機構Refinitiv LPC最新資料，日商瑞穗銀行自2018年以來積極推廣ESG貸款，在今年前三季的ESG貸款市場位居領先地位，穩居亞太以及日本ESG貸款冠軍。

朝陽富元教育創櫃過關 董事長：目標3年500家補習班

桃園市朝陽富元教育公司深耕補教業20多年，目前包括台中、桃園有25家直營分部，經過3年努力日前通過創櫃申請，成為第一家申...

不行動就買不到了！台電2022《電驛心傳》超Q月曆登場

台電公司繼2020年電力職人月曆及2021年超異想風月曆引發熱議，今再推出2022年《電驛心傳》月曆，持續翻轉國營事業美...

富人抗通膨狂出手 豪宅200俱樂部價量寫新高

資金熱潮帶動房地產，頂級豪宅市場也受惠。房仲統計實價資料單價超過200萬的豪宅交易，今年1~11月高達38筆，已創近6年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。