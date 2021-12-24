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宅經濟發威 momo拚生鮮年菜買氣再成長兩倍

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
搶攻生鮮年菜早鳥商機，momo祭生鮮5折起活動。圖/富邦媒提供
搶攻生鮮年菜早鳥商機，momo祭生鮮5折起活動。圖/富邦媒提供

富邦媒（8454）受惠宅食商機延燒，12月至今生鮮年菜買氣年增逾五成。瞄準生鮮年菜置辦需求，momo購物網集結650大生鮮品牌，提供約5萬項商品選擇，推出「年終美食大賞」生鮮五折起活動，預估生鮮年菜買氣將再成長2倍。

momo購物網今（24）日公布「生鮮年菜熱銷榜」，冠軍由「優鮮配」嚴選中段厚切鮭魚獲得，近期熱銷上萬片，「協發行」泡菜排緊追在後，年節桌上必備米其林星級牛排、北海道頂級干貝、秘製德國豬腳、野生烏魚子等也榜上有名。像是「鮮綠生活」北海道頂級4S生干貝禮盒、「王品集團」嚴選特大秘製德國豬腳以及全牛套組還有「優鮮配」嚴選口湖頭等獎野生烏魚子等，都是銷售常勝軍。

momo購物網表示，年節圍爐是國人重要習俗，消費者通常會提前籌備年菜，相較往年網購年菜以「加菜」為採買主流，今年在「零接觸」降低外出採買與群聚的意識下，一次備齊整桌菜的需求高。此外，受疫後經濟影響，許多飯店餐廳銷售數位轉型，進軍虛擬通路為網購年菜添新意，也提供更多元的選擇。預估年菜採買潮將在春節前三周進入高峰期

年菜 購物網 momo 網購

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