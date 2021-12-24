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朝陽富元教育創櫃過關 董事長：目標3年500家補習班

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
朝揚富元教育公司通過創櫃申請，圖為公司總部與桃園慈文分部。圖／朝陽富元提供
朝揚富元教育公司通過創櫃申請，圖為公司總部與桃園慈文分部。圖／朝陽富元提供

桃園市朝陽富元教育公司深耕補教業20多年，目前包括台中、桃園有25家直營分部，經過3年努力日前通過創櫃申請，成為第一家申請創櫃過關的實體文創業補教機構（股票代號：7616）。董事長鄭一鳴表示，已經完成加盟校規畫，明年第1季登板後啟動，預計3年內擴展至500家，開啟教育資源整併新局勢，嘉惠更多學子。

朝陽富元教育公司是桃園規模最大的補教機構，在地深耕20多年，旗下朝揚文理補習班發展涵蓋國小、國中、高中、兒童美語與海外留學中心。

鄭一鳴指出，疫情期間，朝陽富元在逆境中業績依然成長，分析原因是集團有10大特色與6大優勢，像疫情初期就建立完整的線上互動教學，教育部宣布學校、補習班停止實體上課後，隔天25家分部同步啟用網路平台，線上授課學生不減反增，師生透過網路一樣可以互動，不像一般補習班就單向播放影片學生只能聽不能問。

鄭一鳴強調，朝陽富元給學生高效學習方法、專注態度、老師們耐心陪伴，將科技補教落實在日常，自行開發線上補課直播系統、線上電子書系統、24小時線上家教系統，同時運用數位科技打造線上教學和網路陪伴式學習的環境，對朝揚的永續教育來說，絕對是一個強而有力的推手。

教育部 補教 補習 創業

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