佐登妮絲嘉縣打造美容生技園區 明年完工啟用
嘉義縣投資開發又傳出好消息，縣府經發處說，佐登妮絲公司斥資近5億元，在大林鎮大埔美精密機械園區，購地超過1萬4千坪土地，興建生技園區，工程進入最後階段，預計明年落成啟用，生技園區集智慧工廠、研發中心、綠建築、商場、歐式莊園的園區，將成為台灣最大、也是亞太最大的美容生技園區。
經發處說，生技園區建築體外觀巴洛克風格，立面與近50公尺高的穹頂、全台最長巴洛克廊道，以及近8千坪的歐式莊園，讓人彷彿置身歐洲古典莊園，預期將成為民眾爭相造訪南台灣的嘉義新地標。
生技園區將以十大國際級實驗室組成的研發中心，讓佐登妮絲國際代工、服務國際一線美妝大廠，提供更強大的能量，佐登妮絲以30年保養品製造經驗為核心，以AI、大數據和智慧自動化設備，驅動乘載集團，邁入百年大業最重要基石。
經發處表示，佐登妮絲國際公司1987年成立，以「誠實、信賴、永續經營」企業精神立足台灣超過30年，跨足保養品研發、生產、銷售、美容美體課程和醫學美容服務，為全球擁有超過600間門市及數個保養品品牌的大型跨國美容美體事業集團。
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