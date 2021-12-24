快訊

台股早盤續走揚突破萬八點 台積電開出平盤

確定了！韓聯社：南韓前總統朴槿惠獲特赦

佐登妮絲嘉縣打造美容生技園區 明年完工啟用

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣投資開發又傳出好消息，佐登妮絲公司斥資近5億元，在大林鎮大埔美精密機械園區，購地超過1萬4千坪土地，興建生技園區，工程進入最後階段，預計明年落成啟用。圖／縣府提供
嘉義縣投資開發又傳出好消息，佐登妮絲公司斥資近5億元，在大林鎮大埔美精密機械園區，購地超過1萬4千坪土地，興建生技園區，工程進入最後階段，預計明年落成啟用。圖／縣府提供

嘉義縣投資開發又傳出好消息，縣府經發處說，佐登妮絲公司斥資近5億元，在大林鎮大埔美精密機械園區，購地超過1萬4千坪土地，興建生技園區，工程進入最後階段，預計明年落成啟用，生技園區集智慧工廠、研發中心、綠建築、商場、歐式莊園的園區，將成為台灣最大、也是亞太最大的美容生技園區。

經發處說，生技園區建築體外觀巴洛克風格，立面與近50公尺高的穹頂、全台最長巴洛克廊道，以及近8千坪的歐式莊園，讓人彷彿置身歐洲古典莊園，預期將成為民眾爭相造訪南台灣的嘉義新地標。

生技園區將以十大國際級實驗室組成的研發中心，讓佐登妮絲國際代工、服務國際一線美妝大廠，提供更強大的能量，佐登妮絲以30年保養品製造經驗為核心，以AI、大數據和智慧自動化設備，驅動乘載集團，邁入百年大業最重要基石。

經發處表示，佐登妮絲國際公司1987年成立，以「誠實、信賴、永續經營」企業精神立足台灣超過30年，跨足保養品研發、生產、銷售、美容美體課程和醫學美容服務，為全球擁有超過600間門市及數個保養品品牌的大型跨國美容美體事業集團。

嘉義縣投資開發又傳出好消息，佐登妮絲公司斥資近5億元，在大林鎮大埔美精密機械園區，購地超過1萬4千坪土地，興建生技園區，工程進入最後階段，預計明年落成啟用。圖／縣府提供
嘉義縣投資開發又傳出好消息，佐登妮絲公司斥資近5億元，在大林鎮大埔美精密機械園區，購地超過1萬4千坪土地，興建生技園區，工程進入最後階段，預計明年落成啟用。圖／縣府提供
嘉義縣投資開發又傳出好消息，佐登妮絲公司斥資近5億元，在大林鎮大埔美精密機械園區，購地超過1萬4千坪土地，興建生技園區，工程進入最後階段，預計明年落成啟用。圖／縣府提供
嘉義縣投資開發又傳出好消息，佐登妮絲公司斥資近5億元，在大林鎮大埔美精密機械園區，購地超過1萬4千坪土地，興建生技園區，工程進入最後階段，預計明年落成啟用。圖／縣府提供

佐登妮絲 生技

延伸閱讀

台北生技園區年產值衝500億 預計明年8月落成

台北生技園區112年啟用 產值估達500億元

嘉縣7旬老翁不治 解剖初判死因肺水腫

漁民多不滿 嘉縣議會決議「窮人遊艇」波特船納管

相關新聞

和泰車獵才 底薪調高20%

搶才大戰爆發，和泰車大幅調高底薪20%並調高新鮮人起薪至4萬元以上，兩招「高薪」政策向人才市場發出英雄帖，因應汽車業進入...

佐登妮絲嘉縣打造美容生技園區 明年完工啟用

嘉義縣投資開發又傳出好消息，縣府經發處說，佐登妮絲公司斥資近5億元，在大林鎮大埔美精密機械園區，購地超過1萬4千坪土地，...

策略經營／台灣賓士…逆勢操作 磁吸貴客

近年來全球受到疫情衝擊，許多豪華進口車品牌都受晶片缺料、船期不穩定所苦，因此，都緊縮行銷預算，盡量減少支出來度過難關。但...

行銷風向球／看數據找商機

雙11後黑五、耶誕節接棒，年末電商旺季一檔接一檔，終端消費者喜好亦瞬息萬變，每個消費檔期都常有意料之外的變化。對於許多以...

趨勢觀察／透視明年經濟七個風險

2021年接近尾聲，回顧這一年，當全球逐漸擺脫疫情威脅時，新冠變種病毒Omicron又接踵來襲，短期內難以完全解封；同時...

年終盤點／復盤檢討 提升銷售力

又到了年尾了，是公司和個人的復盤季節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。