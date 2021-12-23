台商回流資金潮加持七期「新朗日匯」指標豪宅湧現買氣

看準台商回流帶動的資金潮，香港商新朗集團在台中七期主幹道市政路上推出的「新朗日匯」豪宅大樓案，順勢推出購屋就送500萬元進口廚具、衛浴設備提貨券，立刻吸引中部台商及企業主目光，買氣熱絡。

上揚國際處長施棟瀝強調，「新朗日匯」是由國際建築大師理查．麥爾(Richard Meier)打造的白派建築，也是台中七期唯一一棟出自普立茲克獎建築大師的超高層住宅地標，自然受到許多跨國企業老闆的注目。

業界不諱言，疫後促使越來越多台商回流，加上通膨疑慮與低利環境，讓這些台商企業主紛紛將目光轉移到房地產市場。除了「新朗日匯」之外，最近重啟銷售的「慶仁林境」，同樣受到企業主青睞而傳出銷售佳績。

其中，主力總價在6,000萬至8,000萬元的「新朗日匯」，打出購屋就送約500萬元(含進口廚具、衛浴設備)提貨券，自10月進場以來已成交10戶、締造約6.5億元銷售實績，其中有超過一半的買家，是來自彰濱及台中工業區的企業主。

而主力總價在5,000萬元左右的「慶仁林境」，則受到中部自營商的青睞，928檔期進場以來陸續有成交傳出，最新實價登錄每坪單價已來到58.08萬元。

「新朗日匯」原由富邦建設與香港商新朗集團攜手推案，總銷超過百億元，規劃41層的地標大樓建築，擁有泳池、宴會廳、空中花園、等高檔設施。

但富邦後來退出合作案，由新朗集團獨資接手，此案也成為台中首例純港商投資的豪宅案，近期由上揚國際接手，以成屋重新開盤銷售。

去年5月，安泰銀行統籌主辦新朗興業台灣分公司3年期76億元聯貸案，聯貸案的擔保品就是「新朗日匯」。由於金融機構看好此案地點絕佳，具地段保值優勢，紛紛參與融資，當時創下超額認購達1.3倍。

施棟瀝表示，「新朗日匯」除邀來白派建築大師Richard Meier操刀，更禮聘四季酒店、W酒店御用的設計教父Yabu pushelberg，從建築立面到俱樂部式休閒場域攜手打造，將豪宅林立的台中七期，再推向與眾不同的高貴氛圍。

而從空間氛圍塑造、家具訂製、藝術品陳設等細節，同時也兼具國際高端酒店及豪宅應有的新奢優雅，將低調與貴氣、寧靜與活力注入現代生活中，準確掌握都會氛圍與隱富棲所的完美平衡。

「新朗日匯」總戶數147戶，每戶均質約130坪，每坪開價60萬至80萬元，主力總價在6,000萬至8,000萬元，新朗集團在預售時已賣出14戶，包含港商與台中望族；上揚國際接手後，迄今已售出

逾10戶，已購客以彰濱工業區企業主與返台定居的台商居多。