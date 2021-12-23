騰雲科技與日本三井不動產合作 解決方案導入大陸商場

在興櫃戰略新板掛牌的騰雲科技服務宣布海外布局新進展。在三井不動產日本海外第一個結合車站、商業、辦公的綜合型商業設施上海Mitsui Shopping Park LaLa station（LaLa station上海蓮花路）中，導入騰雲科技所提供的客、商、金流解決方案，建立商場行銷、運營及支付之OMO服務架構。是今年騰雲科技與三井繼Lalaport上海金橋店後另一海外合作案。

騰雲科技服務資本額為1.6億，今年11月底在興櫃戰略新板掛牌。1-11月累計營收超過3億元，年增20%，目前在北京及上海設有據點。騰雲科技指出，目前已有超過兩成的收入來自於海外，導入LaLa station上海蓮花路商場後，也可增海外之獲利能力，未來與三井不動產未來在亞太區（包含中國大陸、台灣、馬來西亞等地） 成為合作夥伴，推動海外商業拓點，也可帶動騰雲科技中長期營收獲利。

騰雲董事長梁基文表示，新零售解決方案是以「解決方案即服務」為主，滿足商業場域客、商、金流的服務需求，所有的服務都是以雲架構的方式導入，以提升跨國營運系統管理的效能。