商辦稀缺！寶徠明年推「華亞高科技廠辦」 總銷200億元

北市商辦稀缺，寶徠（1805）今（23）日召開法說會，指出今年「璞園樸園」、「雲裡山」、「松雍」預售案銷售成績亮眼，明年更將推出與「鎢鋼大王」廖萬隆、璞園建築團隊合作開發位於林口的「華亞高科技廠辦」案，推案量體預估逾5萬坪，總銷逾200億元，並計畫引進高科技廠商進駐。

寶徠今年銷售成績亮眼，包括信義區松勇路「松雍」、與璞園聯手的敦化北路「璞園樸園」預售案、由子公司寶徠房地產代銷之新店華城「雲裡山」成屋個案，皆創造銷售佳績。

寶徠及子公司寶徠綠能於今年11月與日本再生能源大廠JRE（Japan Renewable Energy，實收資本額400億日元；主要投資於太陽能、風力及生質能發電；目前太陽能發電廠投資總容量已逾500MW）在台子公司就苗栗土地變更為太陽能產業專區及開發為太陽能發電廠案簽訂合作及土地租賃契約，預計建置發電容量10MW;總投資金額逾5億元之太陽能電廠。

寶徠持續看好綠能產業發展，未來將以土地開發專業、資源及技術能力，積極投入環境友善綠能產業，與JRE等綠能大廠深化合作，開發更多太陽能發電案場，期為公司挹注快速且穩定的現金收益。

寶徠表示，順應台灣發展為高科技島的趨勢，「華亞高科技廠辦」個案可為高科技業客戶量身打造客製化廠辦，並搭配生活、健康、安老、托幼、智能住宅等服務設施，以滿足高科技業客戶需求。

展望未來，寶徠將與股東及合作夥伴協力開發更多高科技廠辦個案；住宅推案方面，近期多個洽商中購地、都更或合建案已趨成熟，日後寶徠將加大推案力道。