新北最新公告土地現值、公告地價出爐 地王還是它

新北市地價及標準地價評議委員會今日審定2022年公告土地現值及公告地價，全市9,361個地價區段2022年公告土地現值總額較2021年上漲3.5%，公告地價則較2020年上漲5.76%，換算每坪公告土地現值及公告地價約244萬元及48.9萬元。

2022年度全市地王由坐落於板橋區新府路與縣民大道交叉口，板信商業銀行雙子星總部大樓連13年蟬聯「新北地王」。2022年公告土地現值為每平方公尺73.8萬元，換算每坪約244萬元，較2021年上漲1.79%；2022年公告地價每平方公尺14.8萬元，換算每坪約48.9萬元，與2020年相較上漲4.23%。

新北市地政局表示，2022年公告土地現值作業期間雖受到新冠肺炎疫情影響，但整體不動產市場因長期利率偏低、資金充裕、剛性需求存在，加上建築成本上揚及市場預期心理等因素，帶動交易價量。

交易量方面，在人口移入、剛性買盤及換屋需求帶動推升，買賣移轉棟數較上年同期增加逾一成；價格方面，不論從實價登錄或新北市住宅價格指數趨勢觀察，也呈現上漲走勢。

地政局長康秋桂說明，經統計全市2022年公告土地現值，其中樹林、三峽、鶯歌分別上漲約5%，主要受惠於捷運三鶯線、新北樹林線及新北市立美術館等重大建設，加上台北大學特定區優質生活圈，穩定區域發展。

至林口區、汐止區分別上漲6.84%、4.38%，因林口工一重劃區、三井Outlet二期、汐止大經貿園區的推動，提升區域生活機能，加上人口移入及房價基期比較效果導致漲幅較為明顯；泰山區上漲5.12%，在新泰塭仔圳市地重劃區持續開發推動下，預期未來將為新北市帶來新風貌。

此外，包括板橋土城、中永和、三重蘆洲、新莊、新店、淡水區等交易較為熱絡之行政區，伴隨各項交通建設、行政園區、大型醫院或百貨商場進駐等因素，均有助帶動市場行情，公告現值漲幅約在2.14%至4.31%不等；其餘各行政區大致呈現持平走勢。

康秋桂進一步說明， 2022年公告地價大致合理反映近二年一般正常交易價格的變動，而針對投入大量資源的整體開發區，隨著開發效益逐漸產生，且公告地價占一般正常交易價格比例低於全市平均值，公告地價適度反映並兼顧地主負擔能力調漲20%為原則。

另外，綜合評估新北市2020年公告地價占一般正常交易價格比例為17.7%，仍低於全國平均值19.79%，故為穩定公告地價占比及財政稅收，並已考量多數民眾稅捐負擔，2022年公告地價調整後，新北市適用自用住宅及第一級稅率的家戶占全市比例高達98.5%，依地價稅試算結果平均每戶僅約增加75元及294元稅額，對多數民眾影響不大。