潤泰材「美特耐」預拌砂漿 今年銷量成長逾三成
潤泰精密材料（8463）今（15）日舉行法說會，由新任董事長莫惟瀚、總經理陳學賢共同主持；陳學賢表示，今年以來「美特耐」預拌式泥作砂漿銷量較去年成長逾三成，有出色表現，明年在產品積極衝刺南部市場下，銷量有機會再向上提升。公司目標明年「美特耐」銷量有雙位數成長力道。
陳學賢指出，今年「美特耐」預拌式泥作砂漿銷量較去年成長逾三成，表現不錯，不過因水泥產品受到煤價大漲拖累，在售價漲幅無法即時反映煤價爆漲幅度之下，以致今年前三季出現虧損。
累計潤泰材今年前三季稅後虧損0.8億元，遠低於去年同期獲利0.64億元，每股淨虧0.54元；潤泰精材今年前11月營收達31.87億元、年增7.2%。
觀察潤泰精材最新一季營運表現，第3季營收達8.15億元，僅較去年同期減少8.1%，不過單季毛利率卻從去年同期15.2%接近腰斬、萎縮至8.14%，顯示這波大宗原物料大漲，已大大衝擊水泥業。
陳學賢表示，雖然水泥產品受到煤價大漲、侵蝕產品獲利，不過另一項「美特耐」預拌式泥作砂漿產品就表現很好，今年以來「美特耐」預拌式泥作砂漿銷量較去年成長逾三成，明年在公司積極衝刺南部市場下，目標明年銷量有雙位數成長力道。
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