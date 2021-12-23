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漢皇集團搶攻雙北都更王 10大案總銷逾660億

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
漢皇欽禾花園、廣場及全樹海林蔭街廓示意圖。圖／甲山林提供
漢皇欽禾花園、廣場及全樹海林蔭街廓示意圖。圖／甲山林提供

永和起家的漢皇集團，近年積極投入都會區都更、危老重建，目前手上已握有十大案，合計總銷超過660億，預計明年就有破百億推案量，有望躍居雙北最大都更建商品牌。

漢皇集團董事長孫正乾表示，近年雙北地區產業發展快，就業機會多，房屋剛性需求大幅提升，但動輒50年以上的高屋齡化，使建築充滿危安疑慮，加上年輕世代不喜歡住舊屋，因此漢皇積極投入都更危老案，回應舊屋換新、首購青世代族群購屋夢想。

漢皇手上最大都更案為永和大陳社區案，預計於3年後推出，基地面積達7176坪，將與新北市府合作，規劃9棟地上33層SRC建築，打造藝術共融的公共環境、以及與社祉相關的社區中心、幼兒園等複合型的社區，預計漢皇可售總銷達360億元。

另在中和景安站附近、新店輕軌K8站附近，將推出總銷共約30億元的兩個危老、都更案。接續還有信義區基隆路案、永和永安市場旁危老案、光復街都更案、中興段都更案與中和雙和醫院對面自建案等，合計總銷超過300億以上。

首度跨足台北市的兩個建案，分別位於中正區重慶南路、武昌街口和大安區光復南路上，合計總銷達50億元。 副董事長孫鼎翔表示，漢皇集團多年深耕於中永和地區，近年逐漸開花結果，接下來公司每年都將維持百億以上推案量體，將穩定的挹注公司營收。

漢皇近日並公開中和建案「漢皇欽禾」，個案基地達1,079坪，規畫27坪至38坪產品，代銷業者表示，個案鄰近新板特區，以超越重劃區規格的27%超低建蔽率，為住戶規劃780坪花園、廣場及全樹海林蔭街廓，吸引不少中和在地人舊屋換新、青年首購、二代置產、科技業主管購買，公開三個月銷售約5成。

漢皇欽禾建築外觀3D示意圖 。圖／甲山林提供
漢皇欽禾建築外觀3D示意圖 。圖／甲山林提供

都更 建案 和大

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