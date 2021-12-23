德翔海運再訂造船 共追加2艘7000箱與2艘2900箱貨櫃輪
德翔海運持續增加自有船舶比例，本月共追加訂造2艘7,000箱與兩艘2,900箱貨櫃船。德翔海運向外高橋造船廠追加訂購兩艘7,000箱貨櫃輪，預定2024年起陸續交船，簽約儀式已於12月17日星期五在上海舉行，由德翔海運上海總經理楊聰祥代表與外高橋造船廠舉辦追加訂購貨櫃船簽約儀式。
德翔海運也再向馬尾造船廠追加訂購兩艘2,900箱貨櫃輪，預定2023年起陸續交船，簽約儀式已於12月23日星期四在德翔海運台北總部舉行，由總經理涂鴻麟代表與馬尾造船廠舉辦追加訂購貨櫃船視訊簽約儀式。
另外, 德翔海運向文冲船廠訂購之第三艘2,700箱已於本月20日貨櫃船開工，由德翔海運廣州總經理虞璐代表出席開工儀式。於同日德翔海運向馬尾船廠訂購的八艘1,100箱貨櫃船前三艘開工由德翔海運廈門總經理吳吉錡代表出席開工儀式。
德翔海運目前經營的航線已達44條，營運船隊52艘，總運力為112,000標準箱。自有船艘數於今年底已達26艘，若計入建造中船舶，未來將擁有自有船達52艘。
除了積極擴充船舶運力，德翔海運也致力於逐步提高自有櫃比例，降低營運成本，今年新增置貨櫃總計97,300TEU， 其中36%為自購，總營運貨櫃量將達285,000標準櫃，俾能提供客戶更佳服務。
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