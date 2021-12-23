這家手搖飲好大方！明年全面調薪5-15％

六角（2732）今（23）日舉辦尾牙活動，董事長王耀輝與執行副總王麗玉共同宣布，感謝員工在疫情艱困時刻，與公司共同堅守崗位，努力付出，今年將發放年終獎金最高6個月獎勵，2022年全面調薪5-15％；公司並宣布明年全球「Chatime日出茶太」1500家店目標，較今年淨增加300家店，展店幅度達25％。

六角今日尾牙現場由公司員工票選出的兩位最受歡迎藝人黃豪平與黃沐妍擔任主持人，並大手筆提供最大獎現金20萬元與現場股票加碼作為抽獎。王耀輝表示，公司重視人才，視員工為最重要資產，即使這兩年公司營運受到疫情干擾，仍維持自2015年迄今連續7年都進行員工選擇權發放與執行，未來亦會延續，並同時宣佈今年將發放年終獎金最高6個月，明年全面調薪5-15％。

2021年六角持續進行品牌優化與體質調整，並重新啟動「Chatime日出茶太」的展店動作，尤其第4季起已展現強勁的展店動能，單季淨增60家，預計年底「Chatime日出茶太」全球總店數已達1200家，且今年營運第4季將優於去年同期，2022年目標力追2019年表現。

六角預期，未來隨著全球疫苗覆蓋率提升下，國際旅遊將會逐步復甦，公司在全球佈局的領先地位，從明年起店數年成長率將會維持至少兩成，2022年目標為1500家。

此外，今年第2季受國內本土疫情影響遭到嚴重衝擊的王座國際，隨著國內逐步解封，加上歷經兩年多的體質優化調整後，亦已連續數月繳出獲利表現，旗下「段純貞牛肉麵」亦於12月中插旗美西加州的庫比蒂諾市，是「段純貞牛肉麵」繼香港展店後第二個進軍的國家，同時也是全美第一家。

六角表示，「Chatime日出茶太」未來5年會以平均每年全球門市淨增加500家門市為目標，加上王座國際連續數月已轉虧為盈、明年營收獲利均可望重返成長軌道。