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中職／悍將24日公布教練團 陳金鋒將接任二軍總教練

中信國小突闖電商報佳音原因曝光 網讚：很暖心

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
中信國小弦樂團快閃486團購報佳音。圖/486團購提供
中信國小弦樂團快閃486團購報佳音。圖/486團購提供

耶誕節的腳步逼近，氣氛也越來越濃。電商486團購午後被歡樂的耶誕鈴聲「突襲」，應景的耶誕老人和麋鹿帶著中信國小弦樂團的可愛小朋友「闖」進辦公室，現場揚起一片歡樂。起身查看騷動的486先生先是一陣驚喜，接著打趣對小朋友說「難道有人翹課嗎?」

策劃這場報佳音快閃活動的黃老師表示，感謝486先生提供學校重症病患學生及時的幫助，在溫馨的耶誕節來臨前，安排音樂班的學生帶來耶誕驚喜，希望號召社會大眾多多幫助有需要的學生。影片曝光，網友大讚「很暖心的優美樂音!謝謝486先生」、「很溫暖的音樂！好可愛的小孩」。

雙方的緣分起於486先生兩年前的一個決定。偶然得知專門協助經濟弱勢學生的教育部「學校教育儲蓄戶」募款困難，486先生毅然決定捐出超過三百萬元補齊當時各學校專戶不足的金額，希望實質上幫助到需要的學生。承辦新莊中信國小專戶的陳老師發現這筆為數達48萬的捐款便去反查捐款人，發現是包昇數位文化有限公司，再搜尋便找到是486團購。

今(2021)年486團購的同仁在做消費者電訪時，訪到陳老師才意外得知這段故事，也牽起中信國小和486團購的緣分。溫馨的耶誕節，不僅有弦樂團小朋友精彩的演出，襯著悠揚的提琴聲及歡樂的雪橇鈴聲，也希望號召更多民眾一起做好事。如同陳老師所說「做好事應該是大家的立場都一樣，一起做好事，社會就會越來越好。」

中信

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