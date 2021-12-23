中光電連8年辦「聖誕換換愛」活動 為偏鄉孩童送暖

長期投注各項資源於苗栗偏鄉的中光電（5371），自2014年起連續八年邀請員工們與公司共同關懷苗栗偏鄉小校學童。今年除攜手供應商夥伴–YYsports運動服務平台一起做公益外，更將「聖誕換換愛」公益活動範圍擴及新竹縣與台南市，擴大愛的影響力。

中強光電同仁們今年持續發揮強大的愛心，樂捐超過新台幣55萬元的善款，為382孩童購買實用與時尚兼具的運動後背包與超人氣爆米花，並以螢火蟲愛之光服務隊親送或郵寄方式，將暖心禮物及滿滿祝福送予苗栗縣獅潭鄉永興國小、大湖鄉武榮國小、泰安鄉士林國小及幼兒園、新竹縣五峰鄉五峰國小及幼兒園、尖石鄉秀巒國小及幼兒園、秀巒國小田埔分校及幼兒園、石磊國小及幼兒園、台南市七股區後港國小及幼兒園。

此外，中強光電亦將部份善款投入於世界和平會「搶救受飢兒」、華山基金會「愛老人．愛團圓」等公益專案，讓175位需要幫助的學童及長者享有豐盛早餐及團圓年菜。

12月22日下午，中強光電及YYsports共15位志工同仁歷經1.5小時迂迴的山路，帶著整車的聖誕禮物來到苗栗縣泰安鄉士林國小，與54位孩童一起歡度聖誕佳節。中強光電公關劉怡辰感性地說：「今天，是我們第二次來到士林國小，從2015年『聖誕換換愛』、2017年『圓夢兒童節』電影包場活動，直到今日的『聖誕換換愛』，足以證明我們與士林國小深厚且長久的情誼。同時，也非常感謝YYsports對本活動的支持，贈送美味又健康的餐盒及MINI BASEBALL家庭組棒球器材予士林國小。未來，我們希望能與士林國小展開『光之夢行者』計畫，透過公司參訪、多功能數位教室及一日光耀科技營，消弭偏鄉數位教育落差。最後，希望我們為大家帶來的後背包及超人氣鬼滅之刃爆米花，能讓大家度過一個既溫馨又甜蜜的聖誕佳節！」

YYsports運動服務平台副總監姜智諺也表示，YYsports一直致力於新竹在地的運動新體驗，也號召十萬會員一起送愛到新竹尖石偏鄉國小，帶著MINI BASEBALL迷你棒球讓更多小朋友享受專業的運動，此次與中強光電合作的聖誕換換愛，送愛範圍擴大至苗栗泰安偏鄉國小，讓更多小孩感受到運動所帶來的健康生活，從小開始「讓運動融入生活」。