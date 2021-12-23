中光電連8年辦「聖誕換換愛」活動 為偏鄉孩童送暖
長期投注各項資源於苗栗偏鄉的中光電（5371），自2014年起連續八年邀請員工們與公司共同關懷苗栗偏鄉小校學童。今年除攜手供應商夥伴–YYsports運動服務平台一起做公益外，更將「聖誕換換愛」公益活動範圍擴及新竹縣與台南市，擴大愛的影響力。
中強光電同仁們今年持續發揮強大的愛心，樂捐超過新台幣55萬元的善款，為382孩童購買實用與時尚兼具的運動後背包與超人氣爆米花，並以螢火蟲愛之光服務隊親送或郵寄方式，將暖心禮物及滿滿祝福送予苗栗縣獅潭鄉永興國小、大湖鄉武榮國小、泰安鄉士林國小及幼兒園、新竹縣五峰鄉五峰國小及幼兒園、尖石鄉秀巒國小及幼兒園、秀巒國小田埔分校及幼兒園、石磊國小及幼兒園、台南市七股區後港國小及幼兒園。
此外，中強光電亦將部份善款投入於世界和平會「搶救受飢兒」、華山基金會「愛老人．愛團圓」等公益專案，讓175位需要幫助的學童及長者享有豐盛早餐及團圓年菜。
12月22日下午，中強光電及YYsports共15位志工同仁歷經1.5小時迂迴的山路，帶著整車的聖誕禮物來到苗栗縣泰安鄉士林國小，與54位孩童一起歡度聖誕佳節。中強光電公關劉怡辰感性地說：「今天，是我們第二次來到士林國小，從2015年『聖誕換換愛』、2017年『圓夢兒童節』電影包場活動，直到今日的『聖誕換換愛』，足以證明我們與士林國小深厚且長久的情誼。同時，也非常感謝YYsports對本活動的支持，贈送美味又健康的餐盒及MINI BASEBALL家庭組棒球器材予士林國小。未來，我們希望能與士林國小展開『光之夢行者』計畫，透過公司參訪、多功能數位教室及一日光耀科技營，消弭偏鄉數位教育落差。最後，希望我們為大家帶來的後背包及超人氣鬼滅之刃爆米花，能讓大家度過一個既溫馨又甜蜜的聖誕佳節！」
YYsports運動服務平台副總監姜智諺也表示，YYsports一直致力於新竹在地的運動新體驗，也號召十萬會員一起送愛到新竹尖石偏鄉國小，帶著MINI BASEBALL迷你棒球讓更多小朋友享受專業的運動，此次與中強光電合作的聖誕換換愛，送愛範圍擴大至苗栗泰安偏鄉國小，讓更多小孩感受到運動所帶來的健康生活，從小開始「讓運動融入生活」。
中強光電已連續十年榮獲「天下永續公民獎」殊榮，並自2011年開始啟動『點亮偏鄉』計畫(科技暖心、粒粒苑裡米、圓夢兒童節、聖誕換換愛、小小文藝家)、2016年啟動『光之夢行者』計畫(光電小尖兵、多功能數位教室建置、光耀科技營)、2018年啟動之『箇中好手』計畫(強棒出擊、我的未來不是夢、育才圓夢)及『熱血員工』計畫(愛之光公益路跑、年菜送暖、志工日)，已陸續幫助台灣85所偏鄉學校及96個NGO，並成功點亮14,917位弱勢及偏鄉學童童稚的笑容；此外，已連續10年捐贈超過24噸的在地有機白米予11個在地弱勢及社福團體，並從2014年開始實施「希望農場」計畫，與苗栗和台南小農建立長期且穩定的合作關係，除了向小農採購有機蔬菜作為公司員工團膳外，也聘請專家協助輔導小農發展無毒農業，改善小農收入。
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