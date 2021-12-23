南茂耶誕天使大募集 2021傳遞幸福 公益送暖

南茂（8150）分別與社福團體「社團法人新竹縣愛鄰社區關懷協會」、新竹「嘉興國小、梅花國小、尖石國小」及台南的「東原國小、新光國小、龍崎國小」等單位攜手合作，舉行「2021 傳遞幸福．公益送暖」溫馨送愛的聖誕活動。南茂科技員工熱情且踴躍的參與，化身為耶誕天使認養402位孩童的耶誕心願禮物，於耶誕節前夕將禮物送到孩子的手中，點亮孩子心中的希望，讓孩子們迎接開心又溫暖的耶誕節！

南茂自2015年起連續7年長期關懷新竹、台南在地弱勢孩童，透過長期關懷社福單位與偏鄉小學合作，幫助許多隔代養育、家境貧困家庭的孩童，因成長環境物資匱乏，致使在學習及課後輔導上較缺乏資源，學習較受阻礙的孩子。期盼透過長期關懷社福單位與偏鄉小學，帶給孩子溫暖，透過愛及溫暖的關懷，點燃他們心中的光，延續更多的希望。

在耶誕佳節前夕，孩子們在心願卡上許下他們小小的願望，由南茂將心願卡片吊掛在各廠區的耶誕樹上。

看著孩子親手繪製的卡片，每一個願望都是那麼的純真，同仁們熱情踴躍的認養，並且包裝著每一份的禮物，同時也寫下對孩子滿滿的祝福與鼓勵。並由南茂特派幸福專員將同仁們包裝精美的禮物送到孩子們手上。

孩子們收到禮物的時候，臉上幸福洋溢的表情，以及天真無邪的笑容伴隨著最真誠的感謝，讓今年的耶誕節更加溫暖與溫馨！南茂科技與全體同仁希望透過此次的聖誕公益活動，一同在孩子心中種下幸福的種子，讓每位孩子們感受到溫暖與如何愛人，並將這份愛蔓延下去。

南茂科技秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，長期投入公益，歷年來除認養公園綠地、道路養護外，也長期舉辦捐血、義賣捐款、淨灘等活動。在一年一度的耶誕佳節，南茂科技攜手全體同仁關心偏鄉及弱勢族群，藉此讓孩子們有更多的正向力量，開心快樂的成長！