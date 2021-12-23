疼寵物不手軟 房仲：有人砸500萬買套房給貓獨居

信義房屋表示，越來越多人養毛小孩，飼主不只居住生活環境會考量到毛小孩，漸漸的購屋也會遷就寵物喜好，甚至買房給寵物獨居。

信義房屋文湖國小店主任詹梓卿說，曾經有一位客戶，就因家中多了新生兒，擔心對原本飼養的貓造成困擾，進而添購總價約500萬的小套房給貓獨居，每天定時去餵貓，儼然是愛貓的小豪宅。

根據寵物登記管理資訊網以及內政部統計，台灣今年1月至11月寵物登記數已達21萬，反觀同期新生兒登記數約13萬。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，毛小孩登記數大幅超越新生兒登記數，家庭成員不同購屋條件也跟著改變。學區及交通不再是絕對，反而是公園綠地會是飼主購屋首選，以台北市為例，松山區的迎風狗運動公園、華山寵物公園、內湖區潭美毛寶貝快樂公園以及文山區萬興寵物公園周邊物件，就很吸引養寵物的消費者。

另外，飼主選擇公寓也多過於社區大樓，主要是許多管理嚴格的社區，明令禁止寵物在公共空間大小便，同時寵物鳴吠也可能讓社區住戶投訴而形成飼主壓力，選擇公寓飼養毛小孩則較不受限於社區大樓之規範。

詹梓卿表示，有不少飼養寵物的客戶在選擇物件時，首先會先問社區寵物管理辦法，如果太嚴格則會尋找近公園的公寓，同時飼主多會挑選有露台、通風好的物件，主要因為寵物在家中還是需要活動空間以及曬太陽，尤其寵物一定會產生體味，通風物件非常重要。

曾敬德表示，除了飼主為了毛小孩改變購屋條件外，許多店面也因寵物數量攀升而改為寵物美容或相關商店，如士林整棟透天店面在連鎖咖啡業退租後，目前又見到寵物用品店進場承租，通化街搖茶店在疫情後也變身為寵物美容店，可見飼主對毛小孩的照顧不只已改變購屋型態，更漸漸成為另一商機。