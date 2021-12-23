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政策放大老屋獲利空間？北市老屋重建新推案量近2000億

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導
據住展雜誌統計，今年來截至12月20為止，老屋重建案量占北市總推案量高達約71.7％，創下歷史新高紀錄。記者林俊良攝影／報系資料照
據住展雜誌統計，今年來截至12月20為止，老屋重建案量占北市總推案量高達約71.7％，創下歷史新高紀錄。記者林俊良攝影／報系資料照

據住展雜誌統計，今年來截至12月20為止，台北市新建案累計推案量約2,763億元，其中老屋重建（含都市更新、危老重建）案量約1,981億元，老屋重建案量占北市總推案量高達約71.7％，創下歷史新高紀錄。

住展雜誌研發長何世昌分析，台北市老屋重建案量比重驟升的主因，一來是素地既少又貴，難以取得又缺乏高額容積獎勵，建商買老屋意願更高，尤其是產權單一的整棟建築更具吸引力。

二來是政策面頻祭利多，都更、危老除了可選基準容積的容積獎勵方案外，又新增「原建築容積獎勵」方案，都更可選原建築容積1.3倍，而危老則有原建築面積1.15倍等容積獎勵方案，增加業者與屋主參與重建的誘因。另外，近年來北市房價持續走升，推案利潤空間變大，也是建商積極布局老屋重建並推案的主因之一。

何世昌表示，在高額容積獎勵之下，現在台北市接近三分之二的新建案供給量源自於老屋拆除重建，素地推案比例已降至約三分之一。雖然北市老屋重建案量占比締造新高，但可以預期的，目前比重還沒碰觸到天花板，若近年老飯店交易潮在未來轉為推案潮，老屋重建案量比重仍有機會再攀高。

台北市都更、危老等老屋重建案量，原本只占北市總案量九牛一毛，直到2016年才突破2成；由於當時老屋重建途徑只能靠都更，而都更整合與行政程序較久，都更案整合短則5～6年，長則二、三十年，一個都更案往往需費時多年整合才有機會開花結果。

但自2019年起，台北市危老重建進入爆發期，危老案大舉湧現，加上原本陸續釋出的都更案量，老屋重建量能大幅度擴增，占比一舉衝破4成；接著2020年突破6成，今年一口氣衝破7成。

老屋 都更 建案

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