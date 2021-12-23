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南良集團攜手新創滾動綠「老少配」 進軍大陸農業市場
嘉義縣出身的南良集團總裁蕭登波，上午在嘉太工業區旗下良農現代化農業科技公司，與台中新創滾動綠自然科技公司執行總監陳柏宇簽約，攜手研發產製綠色農業科技資材，南良明年50周年，滾動綠是新創公司，72歲蕭登波與27歲陳柏宇，相差45歲，這對老少配企業家合作，進軍大陸及國際現代科技農業市場。
農家子弟出身的蕭登波，從鞋材做到防彈衣，創建南良集團，旗下事業體跨足六大產業，全球擁有近70家實體企業，年營收數百億元，近年佈局健康產業、現代科技農業及生物科技產業；滾動綠以天然菌種研發「富農」系列，行銷大陸及全球各地，蕭登波及陳柏宇有共同發展進軍現代科技農業市場理念。
雙方簽約合作協議書，共同投入資源開發運用，創造更具特色的競爭力，共同投入農業前瞻技術研究，攜手培育研發及領導人才，合作開發產品包括農業資材、肥料、土壤改良劑植物保護劑，加強推動與大陸、歐美國家農業科技合作與交流。
「做台灣囝仔就是要認份！」蕭登波說，農業未來需現代化、科技化，旗下良農農業科技公司，推動綠色循環農業，近年生技產業技術突飛猛進，肥料與防治資材可取代化肥，AI、機器人未來將運用農業，台灣企業國際化是未來趨勢。
滾動綠是年輕新創企業，陳柏宇高中就對農業有熱忱，2012年母公司大稻生技成立實驗室，進行菌種培養與實驗，團隊在大陸及世界各地產品測試及試種實驗，成果豐碩，百香果單果果肉平均增重38.7%，疫情未讓滾動綠停下發展進軍世界腳步。陳柏宇說，團隊研發產品，能有效分解土地殘肥、提升土壤活性，用量精簡，並可與化肥、有機肥共存共榮，農民不需使用大量肥料就能「增產增質賺大錢」，與南良合作就是站在巨人的肩膀上！
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