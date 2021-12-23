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阿聯酋航空 累計運送6億劑COVID-19疫苗至全球

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導
阿聯酋航空SkyCargo宣布達成全球運輸 COVID-19 疫苗的重要里程碑，透過貨運航班運送6 億劑疫苗至世界各地。圖/阿聯酋航空提供
阿聯酋航空SkyCargo宣布達成全球運輸 COVID-19 疫苗的重要里程碑，透過貨運航班運送6 億劑疫苗至世界各地。圖/阿聯酋航空提供

阿聯酋航空SkyCargo宣布達成全球運輸新冠疫苗的重要里程碑，透過貨運航班運送6億劑新冠疫苗至世界各地。自2020年10月起，阿聯酋航空SkyCargo已將超過280萬公斤（2,800噸）新冠疫苗自35個生產地運送到全球超過80個城市。

阿聯酋航空貨運部資深副總裁Nabil Sultan表示，當阿聯酋航空SkyCargo在2020年制定新冠疫苗運送策略時，即優先考慮讓疫苗能快速的經過杜拜運送至發展中國家。目前，我們依然致力向全球的社會弱勢族群快速分送新冠疫苗。

在阿聯酋航空SkyCargo所運輸的新冠疫苗中，有近三分之二運往亞洲、非洲與中東地區。藉由阿聯酋航空SkyCargo橫跨六大洲的飛行網絡、寬體機型的高運能與對冷鏈運輸的專業，阿聯酋航空 SkyCargo將會繼續在未來幾個月，成為運送COVID-19疫苗的可靠合作夥伴。

隨著各國積極宣導疫苗完整注射及追加劑施打的重要性，阿聯酋航空SkyCargo在2021年下半年見證國際對新冠疫苗運輸需求的穩定成長，2021年10與11月即運送超過2億劑新冠疫苗，約占阿聯酋航空SkyCargo自疫情爆發起運輸的疫苗總量三分之一。

阿聯酋航空 疫苗

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