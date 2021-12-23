快訊

耶誕節來了！命理師揭「6大禁忌」：這2樣禮物最好別送

北市46億補助合理嗎？他逐條回應官方說法

統一投信榮獲九項《指標》基金獎 股票型大贏家

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
統一投信獲獎列表
統一投信獲獎列表

BENCHMARK《指標》2021台灣年度基金大獎揭曉，統一投信榮獲九大獎項，包括：最佳基金公司獎四座、最佳表現與最佳定期定額基金獎五座，是股票型資產類別贏得最多獎項的基金公司，台灣最佳股票金獎團隊實至名歸。

「最佳基金公司獎」是評量公司在各類資產的管理能力，包括：投資組合、投資策略、績效與風險管理等實力，是否具備持續性的、一致的卓越能力。統一投信在四大類資產管理成績獲得肯定，分別是「中國股票-傑出表現」、「亞洲股票-同級最佳」、「台灣中小型股票-同級最佳」、「產業股票-資訊科技-傑出表現」。

個別基金方面，最佳表現基金大獎有三座，統一大龍騰中國基金(新台幣)獲得「中國股票-同級最佳」，統一奔騰基金獲得「產業股票-科技-同級最佳」，統一強漢基金(美元)獲得「大中華股票-同級最佳」。此獎項評核方式是匯整一年期與三年期的回報率、索提諾比率（Sortino Ratio）及ESG評分，按權重得出表現最佳的基金。

最佳表現定期定額基金大獎有兩座，統一強漢基金(新台幣) 獲得「大中華股票-同級最佳」，統一黑馬基金獲得「台灣中小型股票-傑出表現」。此獎項評核方式是計算基金一年、三年和五年月度內部回報率，進一步賦予權重，計算出總得分，得分較高者獲獎。

BENCHMARK《指標》台灣基金獎今年為第六屆，統一投信連續五年獲獎，累積18座獎項。若是加計理柏獎、金鑽獎、晨星暨Smart智富台灣基金獎等各大基金獎，統一投信近年來累積獲得獎項已達88座。

各專業基金評選機構雖然採取不同指標，但都重視基金風險控制後報酬表現的穩定度與持續能力，用意在篩選出值得長期投資的基金，是投資人定期定額累積財富的優選。

股票 新台幣

延伸閱讀

台南市警局發布第六序列警官42人異動 27日統一交接

台股基金受益人大增 投資人數突破53萬

陸涉台學者：大陸促統更加雄心勃勃、自信靈活

射箭／包雙獎感謝亡父 蘇思敏成大贏家

相關新聞

海底撈旗下「8副牌倒一半」 昔日「火鍋一哥」為何落得如此下場？

知名火鍋連鎖店「海底撈」，今（2021）年11月5日宣布，將在年底逐步關閉300間「業績不如預期」的門市，但海底撈關店潮似乎還沒停歇，旗下的8個副品牌有一半都出現門市陸續休業的情形，連主打低價一碗台幣30元牛肉麵的「撈派有麵兒」，也無法創造奇蹟。

晶睿ESG活動大玩實境遊戲 打造社區安全地圖

安控大廠晶睿（3454）近年推動回饋社會活動，本月打造「社區安全地圖」在地關懷企畫，融入實境遊戲與解任務橋段，帶領員工以...

台北生技園區上梁 明年8月啟用、目標創下500億產值

台北生技園區今（23）日在臺北市市長柯文哲及世康開發公司董事長黃茂雄共同見證下舉行上梁儀式，預計將在明年8月落成，帶動全...

台北生技園區預計2022完工 串聯生技產業廊帶

台灣首件聚焦生技產業聚落發展的重大指標型建設「台北生技園區」今天在台北市長柯文哲及世康開發公司董事長黃茂雄共同主持見證下...

占7成！北市都在搞老屋重建 專家曝「甜蜜陷阱」

住展雜誌統計，今年截至12月20日，台北市新建案累計推案量約2,763億元，其中都更、危老重建案量約1,981億元，老屋...

影／北市社宅開工　蔡英文：量能不足中央不會置身事外

國家住宅及都市更新中心今天在台北市萬華區舉辦「萬華安居」社宅開工典禮，蔡英文總統親自到場執鏟，祈求工程順利進行，蔡總統強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。