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晶睿ESG活動大玩實境遊戲 打造社區安全地圖

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

安控大廠晶睿（3454）近年推動回饋社會活動，本月打造「社區安全地圖」在地關懷企畫，融入實境遊戲與解任務橋段，帶領員工以真實互動且生活化方式走入社區，再結合自身優勢，將專長的安防解決方案落實鄰里巡守範圍，期望打造安心、安全的生活環境，晶睿通訊未來也將持續響應國際倡議，推動企業永續。

晶睿總經理廖禎祺表示，晶睿連續五年自主發行企業永續報告書，針對環境、社會及治理面向，持續建構永續、共存的美好未來。這段時間全球疫情變動，帶來人們的隔離及冷漠，我們希望藉由推動社會參與議題，以關懷為出發點，讓科技走入社區，重建居民對於環境及人群的安全意識，進而提升安心感。同仁們也在實際參與鄰里探險遊戲中，發揮社會影響力。明年我們將延續此精神，並以『在地關懷，放眼未來』作為ESG主軸，拓展品牌影響力。

新北市中和區建和里里長江曉佩表示，感謝晶睿為建和里拋磚引玉，以及對鄰里關懷及環境整潔的貢獻。透過安裝晶睿的攝影機來加強社區治安維護，也減少垃圾髒亂點形成。我們也期望未來有更多企業加入回饋社會活動，讓在地的公共生活品質更美好。

隨著台灣人口結構改變，社區面臨議題浮現，根據統計，截至2020年底，台灣的新住民超過55萬人、65歲獨居高齡人口戶數超過40萬戶，且比例逐年成長。為了喚起員工對於社會議題關注，晶睿通訊走入社區，以協尋「失蹤人口」為活動號召，總經理成為晶睿特搜隊隊長、員工化身特搜小組穿梭鄰近社區，參與社區大冒險遊戲，貼身觀察新住民、高齡化社區等值得探討的社會議題，遊戲中更有真人扮演NPC(Non-player Character)，執行任務引導，將乏味公共議題轉化為有趣任務。

適逢晶睿通訊今年六月啟動品牌銳變(Rebrand)計畫，全新品牌催化劑以「關懷」為出發點，透過社區安全地圖活動，找出鄰里中安全及危險區域，落實品牌精神，進而提出社區安全、環境優化的具體提案。

晶睿 新住民

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