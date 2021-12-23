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阿聯酋航空 累計運送6億劑新冠疫苗

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
阿聯酋航空SkyCargo宣布達成全球運輸 COVID-19 疫苗的重要里程碑，透過貨運航班運送6 億劑疫苗至世界各地。圖/阿聯酋航空提供
阿聯酋航空SkyCargo宣布達成全球運輸 COVID-19 疫苗的重要里程碑，透過貨運航班運送6 億劑疫苗至世界各地。圖/阿聯酋航空提供

阿聯酋航空SkyCargo宣布達成全球運輸 COVID-19 疫苗的重要里程碑，透過貨運航班運送6億劑 COVID-19 疫苗至世界各地。自 2020 年 10 月起，阿聯酋航空SkyCargo已將超過2,800噸的 COVID-19 疫苗自 35 個生產地運送到全球超過80 個城市。

阿聯酋航空貨運部資深副總裁Nabil Sultan表示：「當阿聯酋航空SkyCargo在 2020 年制定 COVID-19 疫苗運送策略時，即優先考慮讓疫苗能快速的經過杜拜運送至發展中國家。目前，我們依然致力向全球的社會弱勢族群快速分送COVID-19 疫苗。在阿聯酋航空SkyCargo所運輸的COVID-19疫苗中，有近三分之二運往亞洲、非洲與中東地區。藉由阿聯酋航空SkyCargo橫跨六大洲的飛行網絡、寬體機型的高運能與對冷鏈運輸的專業，阿聯酋航空 SkyCargo將會繼續在未來幾個月，成為運送COVID-19 疫苗的可靠合作夥伴。」

隨著各國積極宣導疫苗完整注射及追加劑施打的重要性，阿聯酋航空SkyCargo在 2021年下半年見證國際對COVID-19疫苗運輸需求的穩定成長，2021年10與11月即運送超過2億劑COVID-19疫苗，約佔阿聯酋航空SkyCargo自疫情爆發起運輸的疫苗總量三分之一。

阿聯酋航空 SkyCargo COVID-19 疫苗運輸計劃關鍵數據：

• 自2020年10月起，透過阿聯酋航空的航班運送近280萬公斤（2,800 噸）疫苗，等同於近6億劑疫苗

• 橫跨六大洲將COVID-19疫苗自35個疫苗生產地運往全球80個城市

• 一趟班機最多可裝載700萬劑疫苗

• 亞洲（1.85億劑）、非洲（1.5億劑）和中東地區（7千萬劑）仍是疫苗運輸的主要市場

• 阿聯酋航空 SkyCargo所運送的COVID-19疫苗主要來自北美與歐洲

在 COVID-19疫情爆發期間，阿聯酋航空SkyCargo一直擔任運輸 COVID-19 疫苗及其他救援物資與生活必需品的重要角色。阿聯酋航空SkyCargo與Emirates Pharma一起以專門為溫度敏感藥品設計的三層航空運輸設備，為藥物運輸提供複雜的冷鏈解決方案，並由阿聯酋航空杜拜樞紐中心內最先進的GDP藥品專用恆溫認證基礎設施提供支援。阿聯酋航空SkyCargo已於2021年6月擴大在杜拜國際機場的藥物冷鏈基礎設施，可額外儲存約6,000萬至9,000萬劑COVID-19疫苗。

目前，阿聯酋航空SkyCargo每週執飛超過2,800趟貨運班次，連接全球六大洲超過140個城市。

新冠疫苗 阿聯酋航空

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