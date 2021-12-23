台北生技園區上梁 明年8月啟用、目標創下500億產值

台北生技園區今（23）日在臺北市市長柯文哲及世康開發公司董事長黃茂雄共同見證下舉行上梁儀式，預計將在明年8月落成，帶動全台生技產業廊帶大串聯正式啟動，預計要吸引超過30家生技公司進駐，未來創造年產值500億，並帶動逾3,000個就業機會。

柯文哲表示，台灣的資通訊產業非常有競爭力，但是政府不能單押資通訊產業為產業發展唯一領域，生技產業的未來發展潛力非常強，特別是與資通訊產業的結合非常有前景，與南港鄰近的內湖高科技園區正好可提供與生技結合的能量。

黃茂雄指出，台北生技園區目前簽署進駐意向的生技醫療企業已超過30 家，知名企業包括浩鼎生技、藥華醫藥、台灣微體脂體、合一生技等公司。此外，黃茂雄目前也正在邀請日本、美國等地的製藥及細胞治療研究單位進駐，整個園區以「生技新藥」、「細胞治 療」、「生技服務」、「高階醫材」及「智慧健康」等五大類別占比最高，也顯示台灣生技產業 對台北生技園區的硬性需求強烈，生技產業將成為資通訊後，台灣與全球接軌的重要發展項 目之一。

依照規劃，這座園區明年8月啟用後，未來目標打造年產值500億生技園區，創造逾3,000個就業機會，並扮演生技產業創新孵化器。

整棟園區規劃設置地上17層地下3層，近 28,000坪之國際級生技產業園區，引進技術研發中後期或規模較為成熟之生技企業，提供標準樓層4.5m 和 6m兩種規格，並備有生技研 發試量產所需特殊供電、排煙、排氣、排水、汙水處理等生技專用設備，能讓廠商在最短的 時間內快速進駐、開始營運，進一步可做工廠登記，進行小型試量產規劃。

其中更規劃500坪兼具國際會議和演藝廳等多功能使用空間，設置約380個座位數，可提供高規格會議廳作為未來廠商與國際間相關會議及交流活動使用，另為兼容人文藝術氣息，亦可供音樂會及藝術表演等活動使用；同時回饋產業協助培育新創企業及生技人才，規劃5,000坪的創新育成中心並將投資至少2億元建置生技專用儀器設備，以優惠租金方案提供新創企業，共享園區資源、串聯產業策略夥伴及鏈結國際市場商機，做台灣生技產業創新的孵化器。