快訊

耶誕節來了！命理師揭「6大禁忌」：這2樣禮物最好別送

北市46億補助合理嗎？他逐條回應官方說法

淘帝-KY看好冬款童裝拉貨力道 年底消費旺季營運俏

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

淘帝-KY（2929）受惠第4季適逢傳統銷售旺季，以及今年冬季受到反聖嬰現象影響，使中國大陸部份地區氣溫較往年同期偏低，同步推升TOPBI品牌冬款童裝備貨力道，帶動TOPBI品牌代理商回補庫存訂單需求穩定增加。公司表示，已針對年底傳統消費旺季研擬新一波行銷活動，看好本季營運表現。

淘帝-KY今日股價反應旺季題材，吸引買盤進場，推升盤中股價來到13.1元，逼近漲停價位，創近一個半月新高。

淘帝-KY表示，先前集團已針對TOPBI品牌冬款童裝產品進行全面調漲策略，同時穩步深化線上銷售領域並完成擴增TOPBI品牌線上代理商至目前的三家，不僅帶動整體營收已連續四個月呈現月增表現，11月線上代理商營收比重亦提升至43％水準。

根據專業研究機構Euromonitor數據統計，中國童裝市場規模占整體服裝市場比重自2012年起持續穩步攀升，由2012年的7.48％進一步提升至2021年的11.7％。淘帝-KY表示，隨著中國政府三孩政策推動、消費者收入水平提高，有助於創造中國童裝市場良好發展環境，其中，觀察80、90後年輕父母更著重童裝產品品質、實體門市與線上銷售整合、多元互動行銷體驗等需求，掀起中國大陸童裝業者加速轉型並推動整體產業發展升級趨勢，集團除持續精進童裝品牌花樣設計、品質、時尚度等，並積極完善TOPBI品牌線上銷售領域佈局。

為實現轉盈目標，淘帝-KY一方面積極針對採購成本、行銷與人事費用加大管控，同時嚴格管控庫存及採購標準，並持續留意關注市場動態，與旗下代理商研議童裝價格，以保有一定獲利基礎，另一方面，亦不斷強化線上、線下渠道代理商管理優勢，看好年底傳統消費旺季的銷售表現。

營收

延伸閱讀

美股2022投資布局 專家看好ABC+5G

台股哪些標的2022有望再賺20~50%？除了台積供應鏈還有這檔「航海王」

燿華明年營運拚重回正軌 董座看好低軌道衛星車用

錢進多重資產 拉高勝率

相關新聞

海底撈旗下「8副牌倒一半」 昔日「火鍋一哥」為何落得如此下場？

知名火鍋連鎖店「海底撈」，今（2021）年11月5日宣布，將在年底逐步關閉300間「業績不如預期」的門市，但海底撈關店潮似乎還沒停歇，旗下的8個副品牌有一半都出現門市陸續休業的情形，連主打低價一碗台幣30元牛肉麵的「撈派有麵兒」，也無法創造奇蹟。

晶睿ESG活動大玩實境遊戲 打造社區安全地圖

安控大廠晶睿（3454）近年推動回饋社會活動，本月打造「社區安全地圖」在地關懷企畫，融入實境遊戲與解任務橋段，帶領員工以...

台北生技園區上梁 明年8月啟用、目標創下500億產值

台北生技園區今（23）日在臺北市市長柯文哲及世康開發公司董事長黃茂雄共同見證下舉行上梁儀式，預計將在明年8月落成，帶動全...

台北生技園區預計2022完工 串聯生技產業廊帶

台灣首件聚焦生技產業聚落發展的重大指標型建設「台北生技園區」今天在台北市長柯文哲及世康開發公司董事長黃茂雄共同主持見證下...

占7成！北市都在搞老屋重建 專家曝「甜蜜陷阱」

住展雜誌統計，今年截至12月20日，台北市新建案累計推案量約2,763億元，其中都更、危老重建案量約1,981億元，老屋...

影／北市社宅開工　蔡英文：量能不足中央不會置身事外

國家住宅及都市更新中心今天在台北市萬華區舉辦「萬華安居」社宅開工典禮，蔡英文總統親自到場執鏟，祈求工程順利進行，蔡總統強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。