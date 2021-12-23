淘帝-KY看好冬款童裝拉貨力道 年底消費旺季營運俏

淘帝-KY（2929）受惠第4季適逢傳統銷售旺季，以及今年冬季受到反聖嬰現象影響，使中國大陸部份地區氣溫較往年同期偏低，同步推升TOPBI品牌冬款童裝備貨力道，帶動TOPBI品牌代理商回補庫存訂單需求穩定增加。公司表示，已針對年底傳統消費旺季研擬新一波行銷活動，看好本季營運表現。

淘帝-KY今日股價反應旺季題材，吸引買盤進場，推升盤中股價來到13.1元，逼近漲停價位，創近一個半月新高。

淘帝-KY表示，先前集團已針對TOPBI品牌冬款童裝產品進行全面調漲策略，同時穩步深化線上銷售領域並完成擴增TOPBI品牌線上代理商至目前的三家，不僅帶動整體營收已連續四個月呈現月增表現，11月線上代理商營收比重亦提升至43％水準。

根據專業研究機構Euromonitor數據統計，中國童裝市場規模占整體服裝市場比重自2012年起持續穩步攀升，由2012年的7.48％進一步提升至2021年的11.7％。淘帝-KY表示，隨著中國政府三孩政策推動、消費者收入水平提高，有助於創造中國童裝市場良好發展環境，其中，觀察80、90後年輕父母更著重童裝產品品質、實體門市與線上銷售整合、多元互動行銷體驗等需求，掀起中國大陸童裝業者加速轉型並推動整體產業發展升級趨勢，集團除持續精進童裝品牌花樣設計、品質、時尚度等，並積極完善TOPBI品牌線上銷售領域佈局。

為實現轉盈目標，淘帝-KY一方面積極針對採購成本、行銷與人事費用加大管控，同時嚴格管控庫存及採購標準，並持續留意關注市場動態，與旗下代理商研議童裝價格，以保有一定獲利基礎，另一方面，亦不斷強化線上、線下渠道代理商管理優勢，看好年底傳統消費旺季的銷售表現。