用善轉動世界！女力報到，眾力倡議

聯合國於2015年推出SDGs的17項永續發展目標，帶動ESG成為全球企業界新顯學，除了聚焦於環境永續，「女力」更在其中扮演關鍵性的角色……。

吉祥工業副董事長王秋萍 圖／鍾亦倫提供

吉祥工業副董「今天不做，明年還是要做！」

原本任職於會計師事務所的王秋萍，來到知名鋁塑板大廠「吉祥工業」原為輔導企業上市掛牌，沒想到卻被董事長延攬委以重任，在「吉祥工業」一待就30多年，現任吉祥工業副董事長。

把她視為女兒般信任及重用的老董事長曾欣慰地對她表示，公司雖男性主管眾多，但他仍欽點由她來掌控集團經營的重責大任，看重的就是她有女性柔軟善於溝通特質及不斷創新研發的企圖心，進而達到企業永續經營並實現他的夢想。王秋萍分析，他們所處產業因其特性員工多以男性居多，但是許多男主管都會想要出去開闢自己的事業，比較之下資深女性員工相對穩定，而且工作能力表現亮眼，也在她領導之下，打破舊有性別刻板印象，越來越多女性成員加入她的團隊。

從財務專業踏入企業經營，王秋萍不斷精進自己，不只取得東吳大學商學院EMBA學位，更學以致用，在這波全球ESG浪潮中跟緊趨勢，提前做出應對。她表示，「ESG是勢在必行，企業今天不做，明年還是要做。」

吉祥工業副董事長王秋萍(左)、東吳大學商學院EMBA主任劉宗哲(右) 圖／鍾亦倫提供

「吉祥工業」近一甲子的經營，更是兩岸三地鋁塑板的鼻祖，在全球帷幕外牆等建案上不勝枚舉，如各國機場、 醫院、 學校、 廠辦等因有長期保固而建立良好口碑，在內部裝潢材料使用上因環保質輕易施工而涵蓋更多元，有連鎖便利店、速食店、藥妝店、無塵室 ……等，都使用「吉祥」出品的鋁塑板。

隨著政府對於工業污染源的管制標準提升，王秋萍也帶領企業建置汙水處理廠、並改善空污等措施。更為了確實做到資源回收再生，更和設備廠研發出把鋁塑板剩下來的廢角料「分解再利用」達到無汙染的環保建材。

投資資金、人力來做資源回收再生，值得嗎?「一開始不划算，但長期來看卻很值得。」王秋萍表示，板材都有使用年限，企業主更常因更改企業形象而換裝，這些汰換下來的板材，「我們家除了再提供更多元新式產品外，還可以幫企業把拆裝下來的舊材料回收再生，企業主當然沒理由不選我們！」

圖／吉祥工業提供

除了在廢棄物處理上下功夫外，有感在氣候變遷下要如何降低碳排放，也在多年前就和工研院共同研發推出節能鋁複合板，引進日本耐候性佳的氟碳樹酯，提供給建築業更環保減碳的新選擇。要如何阻絕熱源佔50%的紅外線光源進入室內，採用的是反射型隔熱耐候塗料，可將熱能反射有效降低進入，達到節省空調用電進而減少碳排放。

不斷思索要如何帶領老傳產永續創新、綠色轉型，王秋萍說：「這波全球ESG議題完全符合我堅持環境保護的理念，今後不論是創新研發新產品或在產品製造上，任何投資決策我都會以此為宗旨，友善地球並為下一代推動環境永續努力。」

Gogoro資深專案經理：「不畏艱難的企業文化讓我相信自己可以成為改變環境的一份子」

Gogoro資深專案經理陳怡榛 (右) 圖／Gogoro提供

電動車領導品牌Gogoro也是這波綠色經濟的先鋒，資深專案經理陳怡榛是品牌的元老，她認為這份工作帶給她的價值，就是讓她相信「自己也可以成為改變環境的一份子」。

陳怡榛原本在一家企業的客服單位擔任小主管，利用下班時間進修。在上了東吳大學EMBA後，陳怡榛認為「讀EMBA讓我的思考脈絡有學術理論的支持，面對工作上的狀況也可以請教老師，東吳的老師底子都很『硬』，各個產業在實務上的疑難雜症，老師都不會被問倒。」

Gogoro電鋒之作 (右) 圖／Gogoro提供

Gogoro成立至今剛好滿十年，算是比較年輕的企業，企業內部對於環境永續議題十分熱衷，不會抗拒改變和學習。而陳怡榛也把這樣的理念與精神帶到與企業客戶的互動中，主動鼓勵客戶除了一般企業認知的種樹跟淨灘，還可以做更多改革，從根本的問題下手，去做到真正的永續經營。

陳怡榛認為，國內企業對於SDGs的認知將會越來越成熟，加強永續議題教育刻不容緩。ESG的推動不只要靠技術層面，溝通協調也占了很大的比重。「因此女性在這產業是相對吃香的。」

過去，人們認為機械、科技產業是偏男性的產業，但是Gogoro的男女比例可以均衡發展，陳怡榛鼓勵女性朋友：「要有自覺，不要被傳統觀念限制，最重要的是要了解自己想要什麼。」

在這電動車遍地開花、社會平權意識抬頭、全民投入環保行動的時代，ESG正在為全球企業打造新價值、新標竿，這是一場光速前進再也「回不去」的變革。命運和機會，你看到的是哪一面?

加入東吳大學商學院EMBA ESG永續經營行列，以數位轉型與經營管理兩大面向切入，為企業經營注入永續DNA，想了解更多，請上東吳EMBA官網