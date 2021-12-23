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台北2022跨年實名制 悠遊卡「綁定台北通」入場不卡卡

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
這次北市跨年入場採實名制，民眾可透過台北通App或持台北通綁定之悠遊卡快速感應進場。圖/北市觀光傳播局提供
這次北市跨年入場採實名制，民眾可透過台北通App或持台北通綁定之悠遊卡快速感應進場。圖/北市觀光傳播局提供

眾所矚目的「台北最High新年城-2022跨年晚會」將於31日晚間7時在台北市民廣場登場，配合中央及北市防疫政策，晚會活動現場將圍設管制區，民眾進場須採實名制，可透過台北通APP掃描QR code，或持台北通綁定之悠遊卡快速感應進場。提醒民眾事先下載台北通APP並註冊會員，即可加快進場程序。

北市府觀光傳播局局長劉奕霆表示，因疫情仍然嚴峻，故「台北最High新年城-2022跨年晚會」將採較高規格管制措施，活動當天將於舞台前方圍設管制區，並於松高路、松壽路及新仁愛路設置三處管制點，當天下午3時開放進場，民眾須量體溫、消毒、戴口罩，並以實名制方式進場。民眾只要事前下載台北通APP，以手機號碼完成註冊後，至活動現場掃描QR code即可入場；另為了加快進場速度，各管制區入口增設「綁定台北通的悠遊卡」快速進場通道，民眾於台北通綁定悠遊卡卡號，即可以該悠遊卡快速感應進場。

此外，觀傳局也將於服務台、哺乳室備有酒精或消毒液，並配有額溫槍供民眾自主測量；所有流廁皆備有肥皂及洗手設備，並加強消毒頻率，流廁外也增設供水站供民眾洗手。

劉奕霆也提醒參與民眾場內僅供飲水、禁止飲食，有發燒或呼吸道症狀民眾請勿參與活動。另如民眾近距離觀賞101煙火，請做好防護措施(如眼鏡、護目鏡)，避免落焰造成眼睛不適。未能到現場的民眾，仍可透過轉播全程收看。12月31日晚間7時至隔日凌晨1時於東森綜合臺播出，網路平台將於台北市政府Youtube、台北旅遊網FB、myVideo、Line Today、Yahoo TV、東森新聞Youtube及FB、必應創造Youtube播出，國內行動影音平台將於麥卡貝網路電視播出，海外平台則於東森美洲新聞台、東森美洲超級臺、東森美洲衛視台、東森美洲美東台、超視美洲台、東森亞洲新聞台播出，廣播亦於台北廣播電臺同步播出，更多跨年晚會轉播平台將陸續公布。　　

台北最High新年城-2022跨年前期系列活動6區藝術燈飾，將持續點亮台北至明(2022 )年1月1日止，邀請民眾一起告別因疫情停擺的生活，手牽手勇敢迎向2022。更多消息請鎖定w96北跨年官方網站(https://www.newyear2022.taipei/)及台北旅遊網Facebook粉絲專頁。

跨年晚會 悠遊卡 APP

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