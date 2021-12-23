影／北市社宅開工　蔡英文：量能不足中央不會置身事外

國家住宅及都市更新中心今天在台北市萬華區舉辦「萬華安居」社宅開工典禮，蔡英文總統親自到場執鏟，祈求工程順利進行，蔡總統強調，地方若有社宅需求，中央一定會協助，不會置身事外。

蔡總統致詞時表示，社會住宅結合了社福照顧以及附近社區居民的生活機能，政府的目標就是要創造雙贏，這一次「萬華安居」社會住宅就是配合在地的需求，設置幼兒園、日照中心以及商業辦公出租的空間，相信完工之後可以增進在地居民更好的生活機能創造更多的就業機會。此外，蔡總統也表示，中央對各地的社會住宅需求一定不會缺席，特別是地方政府不足的地方，中央不會置身事外。

「萬華安居」社會住宅2處基地位於萬華區華江里，距離板南線捷運龍山寺站、萬華車站步行約15分鐘，基地北側為華江國小，鄰近環南綜合市場、華江大橋、雙園河濱公園、大理國小、大理高中，生活機能與就學資源豐沛，交通便利。該案建築規模為地上13到14層、地下2層，將提供300戶社宅單元，預計113年完工。