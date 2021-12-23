年關倒數轉職潮來了！傳媒、教育、保全人員喊「想逃」

年關倒數，轉職潮也來了！104玩數據今（23）日指出，觀察最近一個半月，在104人力銀行騎驢找馬的轉職者已超過15.8萬人，占同期主動應徵者的43.4%，佔比創五年新高，另56.6%為待業求職。

至於轉職者最不想繼續做的前三大職務是：學術/教育/輔導、軍警保全、文字/傳媒工作者；而不論做什麼職務，留在原產業內，最死心塌地的以電子資訊 ∕軟體∕半導體最多。

104玩數據指出，職務與產業的連動性高，若產業能見度高（如電金半導體），產業內的全體職務可望雨露均霑、共享獲利；若職務又屬核心的關鍵職務，等於二度鍍金，薪酬可望再拉升，反之可能想逃離，期望愈轉愈好。

因此，也發現，學術/教育/輔導、軍警保全、文字/傳媒這三大職務無法同時滿足產業能見度高、以及核心職務兩大條件，職務忠誠度僅三到四成，換言之，平均每一百位擔任這些職務的求職者有三、四十位想轉其他職務。最想走跳到客服∕門市∕業務∕貿易類(廣納百川)、行政∕總務類(入門門檻低)、行銷∕企劃∕專案管理類(以文字/大眾廣宣為基底)、及操作∕技術∕維修類為多。

相反的，資訊軟體類、財會/金融專業類、藝術設計類的職務忠誠度最高，繼續做相同職務的求職者占比都超過七成。

求職者最想逃離哪些產業？又最想去哪些產業？根據104玩數據觀察發現，屬於藍灰領產業的礦業土石採取業的產業忠誠度最低、僅1.4%，平均每一百位該產業的求職者，僅1.4人續待原產業。此外，農林漁牧水電業的產業忠誠度也僅12.3%，旅遊/休閒/運動業受到疫情連續兩年的影響，產業忠誠度也不高，僅22.3%。

相反的，在相同產業內打轉、產業忠誠度最高的是電子資訊/軟體/半導體75.5%，其次是批發/零售/傳直銷業62.9%、一般製造業62.6%。求職者死心塌地主要反映該產業前景佳，產業的涵蓋面廣、吸納並支撐主要的徵才市場。

104人力銀行表示，一般轉職分為「垂直轉職」(例如都在科技業，但從工程師轉當國外業務工程師)、以及「水平轉職」(例如都當工程師，但從科技業轉到金融業)。就轉職策略的多樣性和彈性空間而言，產業外轉比例60%、高於職務外轉的40%。

104玩數據發現，因職務的專業技能較一致，平均60%的求職者屬於「水平轉職」，選擇和原本相同的職務，補足產業知識、游走於不同產業，另外的40%選擇不同職務。

同時觀察「垂直轉職」，平均40%的求職者選擇相同產業，在既有的產業鏈和產業知識之下，嘗試不同的職務，另外的60%選擇不同產業。

此外，產業和職務的從業人員規模，攸關轉職人口多寡。現階段，轉職人數最多的產業是電子資訊/軟體/半導體3.4萬人居冠，職務則以客服/門市/業務/貿易類2.7萬人最多。另外，數位化需求和疫情復甦也是關鍵，包括醫療保健、資訊軟體系統、資材/物流運輸類騎驢找馬人數創五年新高。

上述數據資料，是104玩數據分析最近五年每年11月1~12月15日主動應徵正職工作的求職者，合併在職與待業，且註明目前或前份工作的產業及職缺共計近30萬名求職者資料結果所得。