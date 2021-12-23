國泰卓越獎助計畫頒獎 展現年輕世代行動力

清亮的原住民吟唱響徹國泰金融會議廳，來自新竹五峰清泉部落青年的優美歌聲為「國泰卓越獎助計畫」頒獎典禮揭開序幕，今年從400多組報名者脫穎而出的91組得獎者齊聚一堂，積極展現出對社會公益的堅持與執著，刻畫出年輕世代的行動力與韌性。

國泰卓越獎助計畫頒獎，學子們刻畫出年輕世代的夢想藍圖。 圖/國泰慈善基金會提供

「國泰卓越獎助計畫」由國泰人壽慈善基金會、國泰世華銀行基金會、國泰建設文教基金會共同主辦，分為「特色獎助」、「卓越學子」二類進行甄選，分獲6至20萬不等獎學金，本屆共頒發747萬元獎助金。

國泰期許獲得特色獎助的得獎者能看見社會需求，提出具有創新視野，有助社會正向改變的提案；而清貧學子能夠突破逆境、不因經濟弱勢影響個人表現；今年首創卓越紀實獎項，鼓勵得主紀錄下執行計畫的生命歷程，提供加碼獎助金，期盼每個提案的美好理念，能持續帶動正面能量的流轉。

國泰慈善基金會董事長黃調貴勉勵學子勉勵青年學子勇敢接受挑戰。 圖/國泰慈善基金會提供

國泰一本初衷 關懷社會多元面向

國泰慈善基金會董事長黃調貴表示，基金會今年邁入第41年，當初本著「取之於社會、用之於社會」的理念，希望協助社會需要幫助的族群，從過去贈學子辭典、提供獎助學金，一直到現在展現多元面向，像偏鄉學生、新住民、環境永續等，都是長期關注的議題，國泰感謝所有人的支持，也會持續努力本著初衷讓台灣往更好的方向前進。

出席典禮的衛生福利部社會及家庭署組長杜慈容也說，感動國泰卓越獎助計畫所繳出的成績單，同學的提案緊扣社會趨勢，尤其後疫情時代，社會上有許多族群亟需協助，感謝國泰願意提供機會，讓年輕學子可以發揮創意，提出對社會有意義的提案，各盡心力成就許多美好。

【特色獎助團隊／Rangi 好朋友團隊】

打破城鄉差距 讓原民部落展現新風貌

五峰部落青年鍾昊宇(前排中)用行動證明高中生也有執行力。 圖/國泰慈善基金會提供

三個志同道合的高中生，串聯起了新竹五峰清泉部落與山下的科學園區，城鄉青年發展共創共生計畫，成立社會企業品牌Rangi，研發原民小農作物作為伴手禮，並且搭配部落秘境行程，培力部落青少年作為導覽員，設計專屬路線帶動觀光，開啟部落文創產業，目前就讀新竹康乃薾美國學校的許哲維透過影片表示，早產兒的他接受許多幫助，也發願要協助別人，到五峰擔任志工後，發現山上山下有天壤之別，於是進行田野調查，想找出吸引部落青年回鄉服務的方法，因此成立社企品牌，「Rangi在族語就是朋友的意思，希望更多人能關心原住民部落。」

來自清泉部落的鍾昊宇說，團隊最常被問到的就是「你們高中生是認真的嗎？」但他堅定說會用行動證明，由於國泰卓越計畫的協助，開發完成新產品馬告檸檬刺蔥紅茶，鍾昊宇笑說，原來只有兩成族人支持，「但因為計畫執行受到遊客好評，現在已有七成族人支持，我們會繼續加油，也感謝國泰加持，讓我們看得更高、走得更遠！」

【卓越紀實獎／微光盒子】

服務成為志業 找出每個孩子身上的光芒

微光盒子團隊深入社區，陪伴孩子度過人生難關。 圖/國泰慈善基金會提供

從學生服務到發願成立協會成為志業，就讀台灣師範大學研究所的陳玨璇以「微光盒子—兒少玩心教育專案」精緻動人的生命故事，傳遞「每個孩子都有他的光芒」理念深獲評審委員肯定，微光團隊陪伴安康社區的高關懷孩子，賦予他們歸屬感跟能量；陳玨璇分享，陪伴過程雖辛苦，但從未想放棄，「感謝國泰願意給年輕人機會跟資源，讓我們繼續往前走。」

陳玨璇說，希望建造一個孩子可以好好長大的基地，陪伴6~20 歲的兒少度過不同人生階段的難關，讓他們看見自己的價值；共同創辦人莊穎瀅也說，團隊曾為辦好一個展覽，熬夜兩三天不喊累，因為知道正在做對的事情，她說「孩子帶給我很多感動，會拉著我的手去看他們成長的地方，這些都成為我堅持下去的力量。」