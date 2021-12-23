騰雲獲三井不動產訂單 前11月營收年增三成

興櫃戰略新板騰雲科技（6870）海外佈局再下一城，三井不動產近期在上海開設日本海外第一個結合車站、商業、辦公的綜合型商業設施Mitsui Shopping Park LaLa station（簡稱LaLa station上海蓮花路），商場全館採用騰雲科技所提供的客、商、金流解決方案建立商場行銷、運營及支付之OMO服務架構。為今年騰雲科技與三井繼Lalaport上海金橋店落成後，又一指標型海外合作案。

騰雲科技提供各式商業場域業者全方位的客、商、金流解決方案，目前資本額為1.6億，累計前11月營收3.38億，年增29.3%。騰雲科技目前於北京及上海皆有設立子公司，成立僅五年已有超過兩成的收入來自於海外。

該公司表示，本次LaLa station上海蓮花路商場之導入，估將再次推升騰雲於海外之獲利能力，未來並可每年有持續衍生的服務收入。同時騰雲亦與三井不動產未來在亞太區(包含中國、台灣、馬來西亞等地) 成為緊密合作夥伴，一同進行海外商業拓點，預計將可帶動騰雲科技中長期營收獲利。

騰雲董事長梁基文表示，本次三井LaLa station上海蓮花路廣場是一個架構在車站之上的綜合型商場，其中的商場商家包含了共享辦公室、超市、服飾專櫃、餐飲等多種樣貌，面對這種複雜的客、商、金流的全數位化管理，騰雲的團隊透過過去累積的豐富場域實戰經驗與專業的技術能力，不但解決了跨業態商場資訊整合的問題，更提供給三井不動產跨國運營管理的能力，藉此成為三井不動產在國際開發案上不可或缺的合作夥伴。

騰雲所提供的新零售解決方案是首家以「解決方案即服務」為主軸，完整的滿足商業場域客、商、金流的服務需求，加上所有的服務都是以雲架構的方式導入，大大提升跨國營運系統管理的效能。