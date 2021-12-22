2021台灣設計展24日開展 承億文旅暖邀賞竹品茶遊桃城

「2021台灣設計展」24日將在嘉義盛大開展，有文創設計旅店品牌龍頭之稱的承億文旅集團，特別策劃「竹之旅 領路企劃」，從設展在飯店內的「2021構竹林鐵模型展」、「台灣竹。潮」選品展及竹主題藝術客房，進而延伸推出期間限定的桃城地圖，引導旅客從飯店邁出步伐暢覽2021台灣設計展。

承億文旅自創立以來，推廣在地文化、藝術美學不遺餘力，除搶先於10月暖身，攜手農委會林務局與臺灣竹會辦理「2021構竹林鐵模型展」，以竹構工法呈現林業鐵路的歷史氛圍。

爲了將台灣竹深入旅行每個角落，承億文旅更與四島之眼文化工作室在飯店大廳合作「台灣竹。潮」選品展，精選出台灣在地20項竹製選品，包含烏奇工作室的竹中燭、破竹工作室的茶席壺承及匠藏工坊的竹茶則等。

此外，承億文旅也打造展期限定的獨一無二「滿足，滿竹」主題房，竹簾透出絲絲暖陽、竹杯滿口竹清香，竹影、竹香伴入眠，讓旅人彷彿置身竹林間，怡然自得，滿竹又滿足。

近年來已成為嘉義市知名地標的承億文旅桃城茶樣子，自2014年開幕以來，其特色飯店外觀捕捉自台灣早期出口茶葉時茶箱堆疊的意象，更以台灣首座高山茶為主題的體驗式住宿，吸引各界旅客前來朝聖，並在2019年及2020年連續二年，榮登「網友票選台灣最美飯店冠軍」。

走進承億文旅桃城茶樣子，其茶香味四溢的茶罐大廳，彷若走進台灣早期茶行，櫃台人員身兼茶藝師，為遠道而來的客人奉上親自沖泡來自有機茶園的暖茶，房間內擺有每日熬煮的茶湯讓客人加入浴池，不僅品茗也能享受泡茶澡的樂趣。

除了茶竹味十足的住宿體驗，承億文旅桃城茶樣子頂樓的無邊際泳池，自飯店開幕至今更時常攻上各媒體版面，白天能遠眺諸山羅列的山稜線美景，晚上則搖身一變成俯瞰嘉義市夜景的N23.5 Lounge，吸引旅客朝聖拍照打卡，並當選「台灣十大泳池酒店」。

此次2021台灣設計展期間，N23.5 Lounge頂樓酒吧也以茶與竹入酒，創作出期間限定飲品「君子之飲」，以桃城茶樣子與阿里山茶農契作的有機蜜香紅茶，搭配台灣菸酒公司嘉義廠製造的竹葉青酒，檸檬汁、鳳梨汁讓濃厚中帶出清爽果香，最後點綴乾甜梅，醇厚馥郁的滋味，彷彿是在冬日裡享受一場真摯動人的戀愛，酸甜相間、如詩如畫。

承億文旅集團自2011年堆出第一家飯店至今，在台灣各地共有7間主題各異的文創設計旅店，包括：嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、花蓮山知道、墾丁雅客小半島及今年9月剛開幕的承億文旅潭日月。

「旅客找尋旅館，不再只是住宿服務，而是一個體驗的平台與介質！」承億文旅董事長戴俊郎觀察發現，客人未來將為了體驗特色主題飯店而旅遊，換言之旅店將成為旅行目的地。

承億文旅全台各分館融入當地文化元素，旅店大廳都設有台灣文創品牌策展，宛如小型美術館，更藉由每季嚴選在地品牌、設計，與不同的新銳藝術家、在地職人合作展出。全台7館開幕至今，已舉辦過上百場展覽，平均每年創造近百萬人次的觀展人流。

戴俊郎強調，承億文旅以實際行動推動台灣在地原創藝術，用雙向式展覽與旅人分享在地藝術特色，期盼讓藝術融入旅行，讓更多旅人見證台 灣的設計力，實踐「飯店即是美術館」的文化美學理念。

繼7間文創設計旅店後，承億文旅集團下一個新館為五星級品牌「承億酒店」，將在明年第2季試營運。