優思資文創攜手名廚推出「茶金年菜」 搶疫後健康商機

優思資文創（7589）今（22）日宣布，旗下品牌-台中老字號餐廳《元園廖媽媽的店客家菜》，正式推出「虎虎生風創意茶金年菜」，主廚廖國智現場展示六道創意年菜開發過程與現場賓客分享，並製作年菜套餐共享。

優思資文創在2019年成功登錄創櫃版，總經理陳袽琪說，如何讓台灣烏龍茶走出自己的路，邁向國際化，就是得讓台灣最健康、安心的好茶成為保健食品、保養品，並且貨銷全世界，才能走跟全世界紅茶、綠茶有不一樣的路。

陳袽琪說，去年10月與廖國智研發出全國首創的老茶滴雞精萃取粉產品，上市後反應相當熱烈，因為只要一包老茶滴雞精萃取粉，熱水50CC一沖，即成養生煲湯，如同一杯好茶加一杯雞湯，讓民眾可隨時將健康帶著走。

隨著老茶滴雞精今年下半年陸續出貨東南亞等國家，陳袽琪決定，進一步研發元園廖媽媽的「老茶燉雞湯」等一系列創意冷凍即時茶料理，希望讓民眾享受台灣的亮點美食。

優思資文創每年都提撥收入的20%捐贈給公益團體，去年老茶滴雞精新品上市時，即率先捐出前100組禮盒收入、共20餘萬元給彰化溪洲聖智啟智中心。

據了解，該單位正擴建校地，希望照顧更多的慢飛天使，目前急需至少1，500萬元以上的建設基金。

今年隨著創意茶金年菜的推出，優思資文創期望除了能年年推出各種創新、創意的「茶飲食養」系列商品，帶給大家健康、安心、在地的美食之外，這次也捐出20份年菜給該中心師生享用，希望讓愛繼續傳下去。

另外，該公司正逢電商周年慶，即日起至1月28日以前，線上線下消費滿額3，000元，就可以抽價值高達50萬元以上的大獎，有美國名牌GT電動自行車、Iphone 13pro手機、ASUS華碩25型LED電競螢幕、象印牌微電腦電子鍋等。

任職東海大學餐旅管理系助理教授的廖國智說，台灣烏龍茶不但有豐富的兒茶素，又具有抗氧化、抗老化等功效，陳年的老茶甚至還有對身體有益的沒食子酸。

醫學臨床試驗指出，老茶茶葉的營養成分等同靈芝功能作用，茶自歷史以來就被公認為是最好的保健飲料，一般人鮮少知道很可惜。

因本身對茶的熱愛與對料理的熱忱，廖國智在兩年前便開始與優思資文創品牌-台灣精品茶「Kies Thee挑tea」合作，經營有機無毒的梨山高山茶園，清楚的掌控茶葉來源、保存與製程。

廖國智表示，雞湯傳統上就是滋補元氣最好的美食料理，店創始人廖媽媽嚴選台灣無毒土雞，現在推出的茶金年菜，也是過去在餐廳裡老饕們指定的隱藏版限定料理。

如今年節到了，餐廳決定一改往年做的人蔘雞湯年菜，拿出廖國智長年收藏的凍頂烏龍老茶，做成老茶燉雞湯以饗貴賓；這次共同研發的茶金年菜，全部原料來源都是採用自然陳放20年以上的台灣無毒老茶。

廖國智強調，老茶內蘊豐富的烏龍茶香氣，令人心情愉悅，不油膩的清新口感，讓每道菜都像喝煲湯一樣的柔順。