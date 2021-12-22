麗寶砸近43億打造「捷運圓山站都更案」　2025年完工

由麗寶建設拿下的「捷運圓山站西側公辦都更案」今（22）日舉行動土典禮，麗寶集團董事長吳寶田指出，該案初估將投入43億元打造，2025年完工後將成為具備數位藝術、休閒觀光與樂活宜居的新型態都更示範宅「圓山綠水」新天地。

由麗寶集團旗下麗寶建設所拿下、住都中心成立後之首件「捷運圓山站西側公辦都更案」今舉行動土典禮；對於住都中心第一個公辦都更案，行政院長蘇貞昌今表示，這是一個創造五贏，政府和民間，中央和地方合作的新典範，「第一贏，把原本舊老的聚落，為未來建立希望樹立典範，國家的政策贏了；第二贏，人民贏了，舊老的聚落，原來沒有充分利用，透過許多部門計畫，以舊換新，充分利用土地價值，對老建築保存做努力，因此人民獲得充分的利用；第三贏，台北市政府贏，因為市府努力，有效益，稅收增加。

第四贏，最重要投資的建商麗寶集團也贏了，用最大的苦工與原住居民溝通，同時發揮建築專業，尤其該案的飯店營運又是一件不容易的事情，透過跟政府合作，同時看到希望，希望因為此次麗寶的成功，全國的建商都可以同步與政府一起努力，讓政府與人民都可以贏更多；第五贏，整個合作案效益很高，一年內就完成重整，從財政部營建署，到公有資產盤整再到都市計畫的程序，還有銀行注入資金，都可以藉由這樣一件一件的做好，五方面都贏就是國家贏、人民贏、民間贏。」

吳寶田指出，「捷運圓山站西側公辦都更案」鄰近捷運圓山站、花博公園、台北數位產業園區，該案將投入近43億元打造融合飯店、商辦、購物、住宅在內的黃金級綠建築之都更示範宅「圓山綠水」新天地。

按照麗寶建設規劃，該案將分為「北側B區」、「南側A區」兩大區塊，其中「北側B區」將興建地上11樓、地下四樓之複合式大樓，包括商業空間、商辦、擁有40間房之青創旅館「美棧」以及身心障礙者社區日間作業設施空間。

「南側A區」則將打造地上10樓、地下四樓之建築，包括擁有200間房的福容飯店、美食購物廣場、親子休閒商店以及住宅都將在其中。