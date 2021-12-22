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2021台北國際食品展 東元餐飲集團大規模參加

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
東元集團聯合集團眾多品牌攜手展出，有最為人熟知的安心食品（MOS摩斯漢堡）、樂雅樂，亦涵蓋日式高級餐飲-羽村、京式宮廷盛宴-餡老滿、壽司及鐵板燒-高樂以及歐亞餐廳「MADO」等。圖/安心食品提供
東元集團聯合集團眾多品牌攜手展出，有最為人熟知的安心食品（MOS摩斯漢堡）、樂雅樂，亦涵蓋日式高級餐飲-羽村、京式宮廷盛宴-餡老滿、壽司及鐵板燒-高樂以及歐亞餐廳「MADO」等。圖/安心食品提供

東元餐飲集團大規模的參加2021台北國際食品展，今年食品展主軸為「食在東元，實在安心」聯合集團眾多品牌攜手展出，有最為人熟知的安心食品（MOS摩斯漢堡）、樂雅樂，亦涵蓋日式高級餐飲-羽村、京式宮廷盛宴-餡老滿、壽司及鐵板燒-高樂以及歐亞餐廳「MADO」等，四天展期推出精采豐富的聯合品牌行銷活動以及多重會員優惠。

今年雖逢疫情，東元餐飲集團仍邀集日本8縣市、38個品牌，以及韓國10個品牌、土耳其等49個國際品牌，融合宜蘭縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等在地農漁產品共同展出，推廣美食交流，展現台灣第一的新食力。

今年台灣農漁出口受到疫情嚴重衝擊，東元集團黃茂雄會長盼能為在地農漁盡一分心力，除了藉由旗下餐飲13個品牌大力推廣，並媒合各大餐飲品牌、飯店、零售商、製造商及超市等通路，以實際購買行動支持台灣在地農漁特產，今年度各品牌與農漁會合作推廣的品項超過50幾種。

東元餐飲集團特別結合農漁會特產，堅持Fresh、Flavor、Fine的精神，呈現出充滿原創、熱情、朝氣的嶄新料理，旗下安心食品（摩斯漢堡）於今年30周年達成全台300店里程碑，今年度與高雄市政府合作，以新鮮美味的龍虎斑製成龍虎石斑珍珠堡、蒲燒石斑珍珠堡，深受消費者好評、以及屏東佳冬蓮霧製成口感香醇的蓮霧蒟蒻，更與日本獺祭聯名合作，開發南台灣優質鰻魚，推出御品白燒鰻珍珠堡。近期推出早餐日式胡麻豬排福堡及豚汁蔬菜湯，餐點皆使用臺灣豬、臺灣米，讓消費者吃得安心、吃得放心。

今年台灣農漁出口受到疫情嚴重衝擊，東元集團黃茂雄會長盼能為在地農漁盡一分心力。圖/安心食品提供
今年台灣農漁出口受到疫情嚴重衝擊，東元集團黃茂雄會長盼能為在地農漁盡一分心力。圖/安心食品提供

餐飲 東元 摩斯漢堡

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