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2021台北國際食品展今登場 首度設「立陶宛國家館」

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
2021年台北國際食品系列展匯集28國共同展示各國在地特色美食，本屆首度新增的立陶宛國家館是展覽重要亮點之一。（圖／貿協提供）
2021年台北國際食品系列展匯集28國共同展示各國在地特色美食，本屆首度新增的立陶宛國家館是展覽重要亮點之一。（圖／貿協提供）

「台北國際食品系列展」今（22）開展，展出來自28個國家、15個國家館的特色美食，並首度設「立陶宛國家館」，貿協董事長黃志芳表示，立陶宛對台灣「有情有義」，這是對台力挺到底的友邦應該做的回饋。

貿協2021年「台北國際食品展」，自今日起至25日在南港展覽2館舉行，同期舉辦「台北國際食品加工機械展」、「台灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」與「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」。貿協表示，今年展覽以虛實整合方式，實體及線上同步呈現食品產業上、中、下游供應鏈，提供全球買主一站式採購平台。

台北國際食品系列展集結28個國家、478家參展商，使用1120個攤位。今年最大亮點之一為來自歐洲，首次登場的立陶宛國家館。於經濟部貿易局支持下，貿協邀集立陶宛食品局LitFOOD帶來25家廠商特色農產食品，如巧克力、酒精性飲品、麵包脆片、穀物點心、調味醬料等。其中，最具代表性的人氣商品即為擁有百年歷史的露特巧克力「Rūta」，此次特別推出「85%經典黑巧克力立陶宛友好紀念款」，代表台灣到露特巧克力博物館8500公里的距離；另有成立於1835年的Volfas Engelman酒廠推出精釀啤酒。

其他亮點國家館包含來自非洲的友邦史瓦帝尼王國館，展出空運來台的辣木粉、辣木茶、酪梨咖啡、蜂蜜、蠟燭、精油及手工藝品；異國風味十足的中美洲及巴拉圭館則帶來咖啡、可可、海產、牛肉等中南美洲豐饒的物產。

台北國際食品系列展亦集結食品加工與包裝設備、包裝材料以及餐飲設備廠商，包裝協會理事長廖本泉也藉「台北國際食品系列展」發聲，希望政府教育政策要重視技職教育，也希望修正勞工政策，把台灣人勤勉努力的習慣拿回來，否則年輕人生活太好，沒有「人生要努力」的觀念。

巧克力 餐飲

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