台北國際食品展 立陶宛國家館首次登場

外貿協會2021年「台北國際食品展」，自今(22)日起至25日在南港展覽2館舉行，同期舉辦「台北國際食品加工機械展」、「臺灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」與「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」。今年食品展最大亮點之一為來自歐洲，首次登場的立陶宛國家館。

貿協表示，今年展覽以虛實整合方式，實體及線上同步呈現食品產業上、中、下游供應鏈，提供全球買主一站式採購平台。台北國際食品系列展集結28個國家、478家參展商，使用1,120個攤位。

行政院農委會的台灣館，以「臺灣‧領鮮創食力」為主題，針對農糧、畜禽、水產養殖、調理加工等，號召近110家優質農家及業者，傳遞台灣農業厚食力。其他各縣市政府專館則展示在地特色農特產品，如高雄館推出「高雄首選」、台南農業館以及嘉義縣與嘉義市館，共同帶來質優味美的臺灣好味道。

此外，今年食品展最大亮點之一為來自歐洲，首次登場的立陶宛國家館。於經濟部國際貿易局支持下，外貿協會邀集立陶宛食品局LitFOOD帶來25家廠商特色農產食品，如巧克力、酒精性飲品、麵包脆片、穀物點心、調味醬料等。其中，最具代表性的人氣商品即為擁有百年歷史的露特巧克力「Rūta」，此次特別推出「85%經典黑巧克力立陶宛友好紀念款」，代表台灣到露特巧克力博物館8,500公里的距離；另有成立於1835年的Volfas Engelman酒廠推出精釀啤酒。

其他亮點國家館包含來自非洲的友邦史瓦帝尼王國館，展出空運來臺的辣木粉、辣木茶、酪梨咖啡、蜂蜜、蠟燭、精油及手工藝品；異國風味十足的中美洲及巴拉圭館則帶來咖啡、可可、海產、牛肉等中南美洲豐饒的物產。

台北國際食品系列展亦集結食品加工與包裝設備、包裝材料以及餐飲設備廠商，包含食品機械大廠安口展示擬真手工水餃機，國倉展出自動化製麵設備，上銀科技則展示應用於食品、農業及包裝產業的並聯式機器手臂，以及本源興公司帶來包裝材料與設備，共同展示台灣智慧製造實力。