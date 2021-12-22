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台北國際食品展 立陶宛國家館首次登場

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
日本貿易振興機構(JETRO)於2021年台北國際食品展籌組日本館，以濃厚日式風格展出日本各地精選的茶、酒、稻米以及海鮮等物產。圖/貿協提供
日本貿易振興機構(JETRO)於2021年台北國際食品展籌組日本館，以濃厚日式風格展出日本各地精選的茶、酒、稻米以及海鮮等物產。圖/貿協提供

外貿協會2021年「台北國際食品展」，自今(22)日起至25日在南港展覽2館舉行，同期舉辦「台北國際食品加工機械展」、「臺灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」與「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」。今年食品展最大亮點之一為來自歐洲，首次登場的立陶宛國家館。

貿協表示，今年展覽以虛實整合方式，實體及線上同步呈現食品產業上、中、下游供應鏈，提供全球買主一站式採購平台。台北國際食品系列展集結28個國家、478家參展商，使用1,120個攤位。

行政院農委會的台灣館，以「臺灣‧領鮮創食力」為主題，針對農糧、畜禽、水產養殖、調理加工等，號召近110家優質農家及業者，傳遞台灣農業厚食力。其他各縣市政府專館則展示在地特色農特產品，如高雄館推出「高雄首選」、台南農業館以及嘉義縣與嘉義市館，共同帶來質優味美的臺灣好味道。

此外，今年食品展最大亮點之一為來自歐洲，首次登場的立陶宛國家館。於經濟部國際貿易局支持下，外貿協會邀集立陶宛食品局LitFOOD帶來25家廠商特色農產食品，如巧克力、酒精性飲品、麵包脆片、穀物點心、調味醬料等。其中，最具代表性的人氣商品即為擁有百年歷史的露特巧克力「Rūta」，此次特別推出「85%經典黑巧克力立陶宛友好紀念款」，代表台灣到露特巧克力博物館8,500公里的距離；另有成立於1835年的Volfas Engelman酒廠推出精釀啤酒。

其他亮點國家館包含來自非洲的友邦史瓦帝尼王國館，展出空運來臺的辣木粉、辣木茶、酪梨咖啡、蜂蜜、蠟燭、精油及手工藝品；異國風味十足的中美洲及巴拉圭館則帶來咖啡、可可、海產、牛肉等中南美洲豐饒的物產。

台北國際食品系列展亦集結食品加工與包裝設備、包裝材料以及餐飲設備廠商，包含食品機械大廠安口展示擬真手工水餃機，國倉展出自動化製麵設備，上銀科技則展示應用於食品、農業及包裝產業的並聯式機器手臂，以及本源興公司帶來包裝材料與設備，共同展示台灣智慧製造實力。

貿協強調，展覽周邊活動「創新趨勢論壇」23日將於南港2館7樓701A會議室舉辦，針對現下全球關注的糧食議題，以「食在未來」為主軸，洽邀市場專家從食品營養組成、生產製造到包裝，探討疫常時代的「國際食勢」與「轉型食機」，洞察食品與農業產業趨勢，提供各界對未來國際食品生態環境變化及商機布局的參考。

2021年台北國際食品系列展因受疫情影響延期辦理，今(22日)順利於南港二館盛大登場。圖為主辦單位及與會貴賓合影。圖/貿協提供
2021年台北國際食品系列展因受疫情影響延期辦理，今(22日)順利於南港二館盛大登場。圖為主辦單位及與會貴賓合影。圖/貿協提供
黃志芳(中)出席首度設立的立陶宛國家館開幕(右一)：外交部黃建章專委；右二：協助推廣展品的在台立陶宛朋友林伊蓮；左一：貿易局曾玉雲副座、左二：立陶宛天然礦泉水在台代理歐淑娜)。圖/記者黃淑惠攝影
黃志芳(中)出席首度設立的立陶宛國家館開幕(右一)：外交部黃建章專委；右二：協助推廣展品的在台立陶宛朋友林伊蓮；左一：貿易局曾玉雲副座、左二：立陶宛天然礦泉水在台代理歐淑娜)。圖/記者黃淑惠攝影
東元餐飲集團今年食品展主軸為「食在東元，實在安心」。會長黃茂雄(右二)及貿協董事長黃志芳(右一)、台東縣政府副縣長王志輝(左二)、加拿大駐台北貿易辦事處Jordan Reeves代表出席(左一)。安心食品提供
東元餐飲集團今年食品展主軸為「食在東元，實在安心」。會長黃茂雄(右二)及貿協董事長黃志芳(右一)、台東縣政府副縣長王志輝(左二)、加拿大駐台北貿易辦事處Jordan Reeves代表出席(左一)。安心食品提供
2021年台北國際食品系列展匯集28國共同展示各國在地特色美食，本屆首度新增的立陶宛國家館是展覽重要亮點之一。圖/記者黃淑惠攝影
2021年台北國際食品系列展匯集28國共同展示各國在地特色美食，本屆首度新增的立陶宛國家館是展覽重要亮點之一。圖/記者黃淑惠攝影

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