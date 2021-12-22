聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄「清豐安居」百億社宅啟動 新亞建設將受惠
高雄市百億社會住宅計畫啟動，新亞建設（2516）今（22）日公告，將與群光電能、恩典聯合建築師事務所共同承攬高雄市楠梓區「清豐安居」社會住宅統包工程，預期可望為新建添新動能。
新建全名新亞建設開發股份有限公司，成立已逾54年，主要承攬土木工程、建築工程、工廠工程，近年更積極承辦重大公共工程，營運有逐步升溫的態勢。
新建今年前三季與第3季稅後純益，與去年同期相較，明顯由虧轉盈；第3季稅後純益約1,500萬元，每股純益為0.07元。
「清豐安居」得標金額118億元，全案預計2026年12月完工，社宅規劃一房型1026戶、二房型468戶、三房型100戶，總共1,594戶，該案位在高雄市楠梓區清豐五路與土庫路交叉口，坐落在橋頭科學園區、大社工業區及楠梓產業科技園區之間，基地面積約2.3公頃，住宅周邊交通相當便利，距基地800公尺有高雄捷運青埔站，距國道1號楠梓交流道約1公里、台鐵楠梓站約1.8公里，生活機能方面，鄰近清豐棒球場、家樂福、橋頭糖廠。
「清豐安居」統包工程總額為69.5億元，新建承攬比重約73.7%，工程價款約51.2億元、群光電能科技承攬比重約23.61%，工程價款約16.4億元、恩典聯合建築師事務所承攬比重2.69%，工程價款約1.8億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言