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高雄「清豐安居」百億社宅啟動 新亞建設將受惠

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
高雄市百億社會住宅計畫啟動，新亞建設22日公告，將與群光電能、恩典聯合建築師事務所共同承攬高雄市楠梓區「清豐安居」社會住宅統包工程。圖／國家住宅及都市更新中心
高雄市百億社會住宅計畫啟動，新亞建設22日公告，將與群光電能、恩典聯合建築師事務所共同承攬高雄市楠梓區「清豐安居」社會住宅統包工程。圖／國家住宅及都市更新中心

高雄市百億社會住宅計畫啟動，新亞建設（2516）今（22）日公告，將與群光電能、恩典聯合建築師事務所共同承攬高雄市楠梓區「清豐安居」社會住宅統包工程，預期可望為新建添新動能。

新建全名新亞建設開發股份有限公司，成立已逾54年，主要承攬土木工程、建築工程、工廠工程，近年更積極承辦重大公共工程，營運有逐步升溫的態勢。

新建今年前三季與第3季稅後純益，與去年同期相較，明顯由虧轉盈；第3季稅後純益約1,500萬元，每股純益為0.07元。

「清豐安居」得標金額118億元，全案預計2026年12月完工，社宅規劃一房型1026戶、二房型468戶、三房型100戶，總共1,594戶，該案位在高雄市楠梓區清豐五路與土庫路交叉口，坐落在橋頭科學園區、大社工業區及楠梓產業科技園區之間，基地面積約2.3公頃，住宅周邊交通相當便利，距基地800公尺有高雄捷運青埔站，距國道1號楠梓交流道約1公里、台鐵楠梓站約1.8公里，生活機能方面，鄰近清豐棒球場、家樂福、橋頭糖廠。

「清豐安居」統包工程總額為69.5億元，新建承攬比重約73.7%，工程價款約51.2億元、群光電能科技承攬比重約23.61%，工程價款約16.4億元、恩典聯合建築師事務所承攬比重2.69%，工程價款約1.8億元。

群光 社會住宅

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