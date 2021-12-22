泰嘉開發朝「精緻建築」邁大步 鉅資引進國際團隊

台南房地市場快速崛起的泰嘉開發府城新案「泰嘉璞日」動土，大手筆請來國際知名日本丹下憲孝合作，引起業界注目。

市場人士說，「泰嘉璞日」總銷僅20餘億元，卻斥鉅資引進國際知名建築團隊，凸顯泰嘉開發朝「精緻建築」發展的企圖心。

泰嘉董事長呂金發表示，九份子七期「泰嘉璞日」，由丹下憲孝設計，基地位置面對嘉南大圳1009坪雙面臨路角地，因為這是「泰嘉2.0」第一個推出的案子，也是首次將國際團隊帶進府城，整個規劃方向都是以國際視野、在地思惟為主軸，會是南台灣最有看頭的建案之一。

呂金發指出，放眼台北台中個案，要找國際團隊合作，總銷動輒上百億，至少也要50億，「泰嘉璞日」總銷僅20億，全部142戶，而且是規劃首購與首換產品，坪數33至54坪，但卻願意使用國際建築團隊建案，可說是全台第一個。

因為這是泰嘉第一次跟國際團隊合作，呂金發將溝通窗口全權交由從美國知名大學Pratt建築系畢業的大兒子呂維哲負責，主要溝通有三個面向，首先是本案因總銷小，高設計成本的占比，其次是在這波營建成本高漲，要在造價上如何在供需價量取得合理性，最後則是堅持「泰嘉璞日」要融合地景環境，打造本案成為地標性建築。

呂金發認為，高質感生活不應只有豪宅上百坪，或是每坪單價要1、200萬的客層所獨享，「泰嘉璞日」坪數33~54坪，3至4房，合宜的格局，要讓首購、首換族也能買得到由國際團隊所設計規劃的好房子，享受高品質的生活。