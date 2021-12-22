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晟德轉投資東曜藥業與濟民可信 簽抗體藥獨家銷售合約

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

晟德（4123）今（22）日宣布，轉投資公司東曜藥業與大陸濟民可信集團旗下濟鑫醫藥，共同簽署貝伐珠單抗注射液樸欣汀的大陸（不包含香港、澳門）獨家銷售合約，將由濟鑫醫藥進行該區域商業化推廣，依據合約，東曜將可獲得簽約金、里程碑金、一定比例之銷售權利金，以及後續生產製造之相關收益。

晟德指出，朴欣汀（貝伐珠單抗注射液）是由東曜藥業自主開發的抗體藥物，本月初已獲得大陸國家藥品監督管理局的上市批准，可治療晚期、轉移性或復發性非鱗狀非小細胞肺癌和轉移性結直腸癌。朴欣汀是Avastin的生物相似藥，後者在大陸已獲批用於治療轉移性結直腸癌、非小細胞肺癌、膠質母細胞瘤、肝細胞癌、卵巢癌、宮頸癌。目前，貝伐珠單抗注射液已經進入中國大陸國家醫保目錄，根據弗若斯特沙利文報告，貝伐珠單抗在中國大陸的市場規模將於2023年增至人民幣64億元，2030年增至人民幣99億元，市場前景極為廣闊。

晟德指出，多年以來，東曜藥業已經建成具有國際競爭力的創新藥商業化生產基地，其中包含單抗原液和製劑廠房，以及集ADC（(抗體藥物複合體)）原液和凍乾製劑生產於一體的ADC商業化生產廠房。預計2022年上半年，生物藥商業化生產基地產能達到約2萬升，為樸欣汀提供穩定、高品質、低成本的生產優勢。

晟德表示，濟民可信集團已連續多年位列中國大陸醫藥工業百強前十。隸屬於江西濟民可信集團的江西濟鑫醫藥公司，主要從事國內外醫藥產品銷售業務，依託濟民可信集團在醫藥產業領域二十餘年的積累，銷售網路已遍佈全球。濟民可信集團擁有強大的行銷網路和豐富的推廣經驗，伴隨著獨家銷售權的簽署，相信樸欣汀將在雙方的緊密合作下快速提高市場滲透率，投入到抗癌一線，惠及廣大患者。

晟德自2010年投資東曜，目前持有30.85%股份，晟德董事長林榮錦表示，晟德伴隨東曜一路成長至香港上市，在短短一個月內，東曜先後獲得貝伐珠單抗注射液樸欣汀在中國大陸的上市許可以及獨家授權的肯定，晟德做為長期策略投資人亦與有榮焉。東曜自2016年展開CDMO領域，有鑑於疫情的推波助瀾，全球生物藥開發浪潮勢不可擋，我們對東曜深具信心並持續看好生物藥CDMO業務的未來發展。

晟德

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