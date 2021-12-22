賴正鎰：政府四波打炒房搞錯方向 明年民眾還是照買房

全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰今（22）日表示，後疫情時代之全球環境充斥資金氾濫、低利率與通膨現象，且大量資金搶進股市、房市與黃金市場，國內預售、新成屋市場今年更出現推案爆量情形，推案總金額破1.83兆元、年增11%，逆勢上演五連漲。

他認為，政府接連祭出四波打房政策，接下來開發商在土地、建築融資貸款困難之下，購地動作恐將轉趨保守，明年土地交易量可能會減少20%。

對於明年房市表現，賴正鎰認為，航運塞港至少還要2年才能緩解，市場通膨情況短期內恐無法退散。而國內房市方面，在大環境依舊是通膨、建材成本飆漲下，消費者為求保值，明年還是會照買房。

不過，他指出，因民眾購屋自備款受限央行緊縮貸款成數而增加之下，明年房市應該會轉為溫和表現，惟建案在續反映建築成本上漲之下，認為建案價格仍會續升。

他預估，明年預售、新成屋總推案量將萎縮20%、約為1.45兆元，整體市場呈現「量縮、價續揚」格局；他認為，政府打房失靈，是搞錯方向，建議應從控制物價，制定合理的土地買賣機制等方向著手才對。

賴正鎰表示，全球持續低利率政策和空前的寬鬆貨幣政策環境，加上各國政府啟動大規模的財政刺激政策，加重市場通膨。在全球熱錢氾濫之下，各國股市、房市多不約而同的同步噴出表現。

賴正鎰認為，政府推動多項重大公共建設，又碰上台商回流擴廠等需求，企業與建商都在搶工、搶料，導致物價指數與建材原物料飆漲，至今年11月的營建工程物價指數，更創下2008年金融風暴後近13年之高點。

賴正鎰說，各地方政府看到房市熱，不斷拿出公有土地標售，導致土地價格翻揚，建商為了永續經營，只好高價標地以利後續有土地存糧繼續推案，因此就算政府打房政策緊縮土建融貸款額度，建商只能咬牙、高價獵地推案。不過，在資金借貸變困難之下，也將影響開發商獵地動作，認為明年土地交易量估降20%。

他指出，全球航運在未來兩年內，都還會塞車，在物價持續維持高檔，加上建築成本上升，建商利潤不斷被侵蝕，現在平均每年獲利率僅剩3%，建商經營進入微利時代。

他表示，由於原物料價格難以管控，在建築成本高漲且又無法控管之下，不少建商推案策略從原先預售方式，改採先建後售的新成屋銷售，才能避免與消費者衍生合約相關糾紛；在建築業進入微利時代之下，他預告明年房價在反映建築成本之下還會繼續漲，而且還可能再漲10%左右。