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中鋼調價表曝光！明年1月及第1季盤價平均下跌2.15%

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼明年1月及第1季盤價平均下跌2.15%
中鋼明年1月及第1季盤價平均下跌2.15%

中鋼（2002）開出明年元月及第1季盤價，每公噸最高下跌900元，平均跌幅2.15%。中鋼董事長翁朝棟、業務副總劉敏雄說，預期農曆春節過後，鋼市將回溫，對中長期前景有信心。

中鋼執行副總黃建智指出，今年下半年，中國大陸相繼祭出一連串調控政策，致使10月起中國大陸煤鐵及鋼材等大宗商品價格受到強勢抑制而全面重挫，連動全球鋼市急遽回檔修正，惟近期大陸流通行情跌勢趨緩已出現反彈走勢，加上寶武、鞍本兩大主力鋼廠明年1月份盤價開平，市場已釋出止跌回穩的訊號。

此外，大陸粗鋼減產超過預期，今年預估總產量約10.4億噸(約降減2,600萬噸)，明年總產量將再降至約10.1億公噸。加上中國人民銀行降準2碼，釋放長期資金約1.2兆人民幣，可望為中小企業注入資金活水及改善鋼鐵供需結構。隨著全球能源持續飆漲，歐盟最新碳交易價格每噸已漲逾80歐元，年增幅超過1.5倍。未來節能減排及設備投資費用長期看漲，也將為鋼廠帶來成本轉嫁壓力；近期鐵礦價格站上每公噸120美元、煤礦仍在高點340美元；誠如塔塔鋼鐵(Tata Steel)指出，由於原物料成本上揚以及中國大陸出口銳減下，未來鋼鐵價格將遠高於過去十年的水準。

中鋼公司決議明年元月份及第1季盤價仍採「穩健、合宜、順勢」的一貫訂價策略，搭配多元配套方案，接軌國際行情，以提升下游用鋼產業接單動能及出口競爭力。當前鋼市已合理修正築底盤整，農曆春節過後剛性需求可望釋出，帶動補貨潮，迎來鋼價反彈契機，重返鋼市暢旺榮景，元月及第1季全產品基價平均調降2.15%，每公噸最高跌900元。

中鋼 鋼鐵

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