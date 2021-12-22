麗寶「捷運圓山站都更案」動工 打造新型態示範宅

「捷運圓山站西側公辦都更案」今(22)日動工，將投入近43億元，打造數位藝術休閒觀光與樂活宜居的新型態都更示範宅「圓山綠水」新天地，預計於2025年完工。

捷運圓山站西側公辦都更案為住都中心成立後首案，由麗寶集團旗下麗寶建設取得最優投資人，行政院長蘇貞昌、麗寶集團董事長吳寶田、內政部長徐國勇、住都中心董事長花敬群、台灣銀行董事長呂桔誠、住都中心執行長黃景茂今天都出席動工典禮。

蘇貞昌表示，此一都更案是一個創造五贏，政府和民間，中央和地方合作的新典範，第一贏，把原本舊老的聚落，為未來建立希望樹立典範，國家的政策贏了。第二贏，人民贏了，舊老的聚落，原來沒有充分利用，透過許多部門計畫，以舊換新，充分利用土地價值，對老建築保存做努力，因此人民獲得充分的利用。

第三贏，台北市政府贏，因為市府努力，有效益，稅收增加；第四贏，投資的建商也贏了，用最大的苦工與原住居民溝通，同時發揮建築專業，飯店營運又是一件不容易的事情，透過跟政府合作，同時看到希望。

第五贏，整個合作案效益很高，一年內就完成重整，公立有很多地，請財政部營建署，從公有資產盤整到都市計畫的程序，到銀行注入資金，都可以藉由這樣一件一件的做好，五方面都贏就是國家贏、人民贏、民間贏。

麗寶集團董事長吳寶田表示，透過綠建築基本內涵的「生態、節能、減廢、健康」條件，麗寶集團將打造出符合具備亞熱帶建築節能特色的黃金級綠建築。

他表示，在「連商成市、連居成園」的概念下，麗寶規劃了兩區分別為地上10層及11層，北側209戶、南側8戶，地下4層的飯店、美食購物廣場、商辦商業空間及住宅大樓。希望能達成社區共生、永續綠能、都市公共設施改善、塑造城市人文藝術新天地等企業責任，藉此帶動大同區都市再生，並創造更多在地就業機會。

其中，福容大飯店圓山店，規畫兩個區域，期望能滿足不同族群的住宿需求，一區為福容大飯店圓山旗艦店，共200間客房，地點便捷適合商務住宿，打造戶外泳池及多項親子設施，適合親子一同出遊旅行，輕鬆安排城市裡的度假之旅。

另一區則為福容青年旅館品牌-美棧，預計規畫40間客房，經濟實惠、交通便利，是背包客與年輕族群的住宿首選。