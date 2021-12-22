漢皇集團推案噴發！2022年起10大都更案 總銷660億元

在地建商漢皇集團多年深耕中永和地區，近期積極與政府合作，在雙北都會核心區推動都更、危老重建，2022年起推案量大爆發，總計有10大都更危老案件，未來總銷上看共660億元，躍居雙北最大都更建商品牌。漢皇集團副董事長孫鼎翔表示，預計每年都將維持百億以上推案量體，將穩定的挹注公司營收。

10大都更案中，規模最大的公辦都更案「永和大陳社區案」，與新北市府合作，基地面積合計7176坪，規劃9棟地上33層SRC建築，創造與藝術共融的公共環境、以及與社祉相關的社區中心、幼兒園等複合型的社區，預計可售總銷達360億元。

漢皇集團明年起在雙北推出10大都更案。圖／漢皇集團

今年中和指標都更案「漢皇欽禾」，推出4個月已售五成，規劃27至38坪輕豪宅，建案捨棄雙棟建築，只使用291坪蓋住家，以27%超低建蔽率，來為住戶規劃780坪花園、廣場及全樹海林蔭街廓，全案共232戶，總銷30億元，買盤多以自住客、換屋族、二代置產居多。

漢皇集團副董事長孫鼎翔表示，看準地窄人稠的雙北地區，人口密度高、精華土地、新屋更是稀缺，舉凡新北市中和地區，當地屋齡多數40年以上，近年受惠成熟商圈、捷運開通、加上中和遠東科技園區、雙和生醫園區即將啟動等條件下，房屋交易很熱絡，呈現供不應求。

另外，中和景安站附近、新店輕軌K8站附近，將推出總銷共約30億元的兩個危老、都更案。接續還有信義區基隆路案、永和永安市場旁危老案、光復街都更案、中興段都更案與中和雙和醫院對面自建案等，合計總銷超過300億以上，而首度跨足台北市的兩個建案，分別位於中正區重慶南路、武昌街口和大安區光復南路上，合計總銷達50億元。

漢皇集團董事長孫正乾表示，近年來雙北地區的都市更新與建設、產業發展，就業機會增多，房屋剛性需求提升，但動輒50年以上的高屋齡化，使建築充滿危安疑慮，加上年輕世代不喜歡住舊屋，因此推動都更危老案，回應舊屋換新、首購青世代族群購屋夢想，打造「新型態健康、安全、智慧宅」，也更能符合品牌永續經營，給予購屋族安心保障家園的堅持。

孫鼎翔表示，在大舉推案之餘，仍本持對於建築品質與生活品味的堅持，制震系統是漢皇旗下所有建案的設計基礎，為了給予住戶更安全居住品質，在地震危害來臨時，建築的強度更高，住起來更有保障。現代人們追求多元創新的生活方式，在無聊且壓迫的水泥叢林中，更要能因地制宜，把建築設計做得有主題特色，把高綠化比的基地與新人工智慧科技相結合，與未來趨勢合而為一，這就是漢皇要不斷進步、不停追求的方向。