苦熬8年、單坪百萬地上權建案順銷 破「九死一生」魔咒

在大台北房市被視為「票房毒藥」的地上權住宅，因為「有屋沒地」，業界曾以「九死一生」來形容，指市場只有1成順利售出，另9成全都套牢，面臨賣不掉的窘境。但今年房市景氣好轉，地上權案也重出江湖，台北市近期竟有3個地上權小宅案，數量為歷年次高，其中，不乏有苦熬8年才推案、且每坪單價破百萬元的個案，竟也開出紅盤。

信義房屋專案經理曾敬德表示，這波景氣推升房價後，北市又出現零星地上權個案，大安區的「虹耀今采」、「基泰大安」，近期揭露共已銷售38戶，成為北市近年少數順銷的地上權個案。地上權宅售價相對便宜，大約是市價的7折。

根據實價揭露資料，「虹耀今采」訴求近捷運站與金華國小、中正國中學區，該案已經有28筆交易，單價從每坪77.6萬元~93.7萬元，總價普遍落在850~1,792萬元。「基泰大安」則訴求輕資產，地點靠近大安森林公園，目前已揭露10戶，每戶約13坪，總價從1,276~1,768萬元不等，單價則是每坪101~110萬元。

曾敬德表示，雖然地上權小宅個案仍有特定的消費市場，但地上權在台北市還不會是主流個案，過去的北市地上權的銷售經驗，中大坪數的地上權對於消費者吸引力並不高。