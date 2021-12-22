快訊

返家檢疫被要求付費清消、裝監視器 指揮中心回應了

日本出現首例本土Omicron確診 大阪一家三口無出國史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苦熬8年、單坪百萬地上權建案順銷 破「九死一生」魔咒

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

在大台北房市被視為「票房毒藥」的地上權住宅，因為「有屋沒地」，業界曾以「九死一生」來形容，指市場只有1成順利售出，另9成全都套牢，面臨賣不掉的窘境。但今年房市景氣好轉，地上權案也重出江湖，台北市近期竟有3個地上權小宅案，數量為歷年次高，其中，不乏有苦熬8年才推案、且每坪單價破百萬元的個案，竟也開出紅盤。

信義房屋專案經理曾敬德表示，這波景氣推升房價後，北市又出現零星地上權個案，大安區的「虹耀今采」、「基泰大安」，近期揭露共已銷售38戶，成為北市近年少數順銷的地上權個案。地上權宅售價相對便宜，大約是市價的7折。

根據實價揭露資料，「虹耀今采」訴求近捷運站與金華國小、中正國中學區，該案已經有28筆交易，單價從每坪77.6萬元~93.7萬元，總價普遍落在850~1,792萬元。「基泰大安」則訴求輕資產，地點靠近大安森林公園，目前已揭露10戶，每戶約13坪，總價從1,276~1,768萬元不等，單價則是每坪101~110萬元。

曾敬德表示，雖然地上權小宅個案仍有特定的消費市場，但地上權在台北市還不會是主流個案，過去的北市地上權的銷售經驗，中大坪數的地上權對於消費者吸引力並不高。

地上權 房市

延伸閱讀

新增7例Omicron境外移入 邊境攔截未進入社區

國內增7例Omicron個案！平均接種疫苗五個月後感染

本土個案0確診、境外14例 「自美國入境最多」

直播／今本土+0、新增14例境外移入 無死亡個案

相關新聞

遠百竹北店預計農曆年前開出 餐飲八成為新竹獨家

遠百竹北店預計於農曆過年前加入新竹百貨戰場，營運長林彰豐今（22）日透露，將有精品GUCCI、LOEWE、名品萬寶龍等進...

龍邦從盟友變敵人 結詹家71年獨攬局面 一文看懂：泰山經營權之爭下的那些盤算

12月16日，老牌食品廠泰山企業召開股東臨時會，全面改選董事。2016年以來屢成話題的泰山經營權之爭，這回雖因公司派與市場派龍邦建設提早談和，不但股臨會現場並無硝煙，且改選結果也符合雙方協商結果；然而熟悉內情人士解讀，連年動盪的泰山董事會是否真能自此長治久安？恐怕得且戰且走。

公司快破產不落跑嗎？他選擇留下來把客戶賠償金從5億殺到10萬元 從夥計變老闆

當公司瀕臨破產，你會離開還是留下來？

接軌國際行情 中鋼元月及第1季全產品基價平均降2.15%

中鋼（2002）2022年1月及第1季全產品基價平均調降2.15%。

苦熬8年、單坪百萬地上權建案順銷 破「九死一生」魔咒

在大台北房市被視為「票房毒藥」的地上權住宅，因為「有屋沒地」，業界曾以「九死一生」來形容，指市場只有1成順利售出，另9成...

不受打炒房影響 富邦家族6.8億現金買自家豪宅西華富邦

根據實價揭露，大直指標豪宅「西華富邦」再現交易，11月成交40樓兩戶，總價共6億8387萬元、單價233萬元，共331....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。